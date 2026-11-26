Per questo ho guardato con interesse TiSegnalo, un'app gratuita nata in Ticino che raccoglie su un'unica mappa code, incidenti, cantieri, strade chiuse e webcam, comprese quelle italiane vicino al confine. L'ha sviluppata Carmine Ruberto, che conosco personalmente e che mi ha chiesto un parere: è giusto che chi legge lo sappia. La uso anch'io.

La parte che mi colpisce di più sono le segnalazioni anonime degli utenti. Chi è fermo in coda può indicare in pochi tocchi cosa sta succedendo, e l'informazione resta a chi arriva dopo. È un gesto piccolo, ma rompe un po' quella solitudine: qualcuno, più indietro, legge quello che hai visto tu.