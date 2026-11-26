Prima ancora del caffè
Carmine Nicoletta
In molte case ticinesi la giornata comincia con una domanda che arriva prima ancora del caffè: com'è la strada stamattina? Si accende la radio, si apre un sito, si scorre il gruppo di messaggi dove qualcuno ha già scritto che sul ponte diga si va a passo d'uomo. Poi si parte lo stesso, perché il lavoro non aspetta.
Del traffico si parla spesso in cifre, in chilometri di coda e minuti persi. Si parla meno di come ci si sente lì dentro. Chi guarda l'orologio pensa alla riunione o al figlio da prendere all'asilo entro una certa ora, e a fine settimana quel senso di impotenza pesa più di quanto si ammetta. Poi c'è una solitudine curiosa: centinaia di persone ferme nello stesso punto, ognuna chiusa nella propria macchina.
Per questo ho guardato con interesse TiSegnalo, un'app gratuita nata in Ticino che raccoglie su un'unica mappa code, incidenti, cantieri, strade chiuse e webcam, comprese quelle italiane vicino al confine. L'ha sviluppata Carmine Ruberto, che conosco personalmente e che mi ha chiesto un parere: è giusto che chi legge lo sappia. La uso anch'io.
La parte che mi colpisce di più sono le segnalazioni anonime degli utenti. Chi è fermo in coda può indicare in pochi tocchi cosa sta succedendo, e l'informazione resta a chi arriva dopo. È un gesto piccolo, ma rompe un po' quella solitudine: qualcuno, più indietro, legge quello che hai visto tu.
Sui controlli della velocità vale la pena essere precisi. L'app non indica dove si trova un apparecchio. Riprende i comuni che la Polizia cantonale pubblica ogni settimana a scopo di prevenzione e, quando si entra in uno di questi comuni, ricorda di rispettare i limiti. Io lo leggo come un richiamo alla prudenza. L'app stessa precisa di non essere un servizio ufficiale e che contano sempre la segnaletica e le norme della circolazione.
Nessuna app risolverà il traffico ticinese, che ha cause ben più profonde. Mi chiedo però se uffici pubblici e chi sviluppa strumenti come questo non potrebbero lavorare di più insieme, per esempio rendendo le informazioni sul traffico più facili da riutilizzare.
Domani il ponte diga sarà quello di sempre. Chi ci passa sopra, però, può partire sapendo un po' meglio cosa lo aspetta.