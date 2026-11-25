IVA: NO senza compromessi!
Lea Ferrari, deputata del Partito Comunista al Gran Consiglio
Le donne ricordano bene la sentenza politica del Tribunale federale di due anni fa che dovrebbe far rabbrividire qualsiasi stato democratico: perché ha impedito di rivotare sulla pensione a 65 anni basata su una bugia. Infatti l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali aveva stimato in eccesso le uscite dell’AVS per svariati miliardi di franchi, portando l’argomento del deficit importante da colmare quale argomento decisivo nel dibattito pubblico sulla votazione per l’innalzamento dell’età pensionabile delle donne. L’errore ha certamente influenzato il risultato. Non possiamo accettare la politica delle casse vuote! I soldi ci sono e va rispettata la volontà popolare.
L’aumento dell’IVA per finanziare la tredicesima AVS sarebbe una nuova umiliazione del popolo e del suo potere decisionale sovrano.
L’IVA è un’imposta indiretta che colpisce allo stesso modo donne e uomini, redditi alti e redditi da fame. Dopo il rialzo del 2024, si imporrebbe un nuovo aggravio uguale sia per le donne sia per gli uomini, ma sappiamo bene che il loro stipendio non è uguale: le donne guadagnano un quinto in meno degli uomini, percepiscono pensioni inferiori di un terzo ma l’IVA dell’8.5% dovranno pagarla come gli uomini.
Va rimarcato che la tredicesima AVS verrà corrisposta da dicembre e negli anni successivi, anche se l’aumento dell’IVA sarà respinto. Accettare ora un peggioramento per le donne e le classi meno abbienti non farà desistere le destre da portare avanti la loro agenda neoliberista. E pensarla come Laura Riget ha il sapore della sconfitta ancora prima di cominciare a lottare, secondo la co-presidente PS: “Non a caso, PLR e UDC vogliono bocciare il finanziamento della 13esima AVS aprendo così la strada a nuove discussioni su tagli alle rendite e aumento dell’età pensionabile.” Lo faranno comunque e si dovrà essere pronti a rispondere che i soldi ci sono per finanziare il sistema di previdenza vecchiaia. Noi lo siamo!
Per altro bisogna dubitare anche dell’ipotesi che la sinistra sarà compatta in futuro su questo tema: il consigliere nazionale PS Bruno Storni ha affermato alla RSI che è d’accordo per un aumento dell’età pensionabile per chi lo desidera (cosa voglia dire non lo so). Quello che so è che dovremmo lavorare meno per lavorare tutti e mandare in pensione presto per lasciar spazio ai giovani nel mercato del lavoro. In conclusione l’innalzamento dell’età di pensionamento resterà comunque un obiettivo delle destre così come lo smantellamento del primo pilastro per dare tutto in pasto ai mercati finanziari. I comunisti e le comuniste ci saranno in ogni caso per difendere l’AVS e lottare contro l’aumento dell’età pensionabile senza farla pagare alle lavoratrici e ai lavoratori.
Ci ricordiamo bene la sentenza politica del Tribunale federale di due anni fa che dovrebbe far rabbrividire qualsiasi stato democratico. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali aveva stimato in eccesso le uscite dell’AVS per svariati miliardi di franchi, portando l’argomento del deficit importante da colmare quale argomento decisivo nel dibattito pubblico sulla votazione per l’innalzamento dell’età pensionabile delle donne. L’errore ha certamente influenzato il risultato. Non possiamo accettare la politica delle casse vuote! I soldi ci sono e va rispettata la volontà popolare.
L’aumento dell’IVA per finanziare la tredicesima AVS sarebbe una nuova umiliazione del popolo e del suo potere decisionale sovrano.
L’IVA è un’imposta indiretta che colpisce allo stesso modo donne e uomini, redditi alti e redditi da fame. Dopo il rialzo del 2024, si imporrebbe un nuovo aggravio uguale sia per le donne sia per gli uomini, ma sappiamo bene che il loro stipendio non è uguale: le donne guadagnano un quinto in meno degli uomini, percepiscono pensioni inferiori di un terzo ma l’IVA dell’8.5% dovranno pagarla come gli uomini.
Va rimarcato che la tredicesima AVS verrà corrisposta da dicembre e negli anni successivi, anche se l’aumento dell’IVA sarà respinto. Il timore di un aumento dell'età pensionabile non giustifica un cedimento a un simile aggravio, né accettarlo garantirebbe di evitare quella prospettiva. L’innalzamento dell’età di pensionamento resterà comunque un obiettivo delle destre, indipendentemente dall'esito del voto, e qualsiasi proposta in tal senso andrà in ogni caso coerentemente contrastata.
Ha il sapore della punizione al monito che il governo vuole intimare alla popolazione: “fate attenzione a cosa votate perché ve la faremo pagare”.
È un segnale della direzione che la destra vuole imprimere alla nostra previdenza indebolire l’AVS anziché rafforzarla. Non a caso, PLR e UDC vogliono bocciare il finanziamento della 13esima AVS aprendo così la strada.