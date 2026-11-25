L’IVA è un’imposta indiretta che colpisce allo stesso modo donne e uomini, redditi alti e redditi da fame. Dopo il rialzo del 2024, si imporrebbe un nuovo aggravio uguale sia per le donne sia per gli uomini, ma sappiamo bene che il loro stipendio non è uguale: le donne guadagnano un quinto in meno degli uomini, percepiscono pensioni inferiori di un terzo ma l’IVA dell’8.5% dovranno pagarla come gli uomini.

Va rimarcato che la tredicesima AVS verrà corrisposta da dicembre e negli anni successivi, anche se l’aumento dell’IVA sarà respinto. Accettare ora un peggioramento per le donne e le classi meno abbienti non farà desistere le destre da portare avanti la loro agenda neoliberista. E pensarla come Laura Riget ha il sapore della sconfitta ancora prima di cominciare a lottare, secondo la co-presidente PS: “Non a caso, PLR e UDC vogliono bocciare il finanziamento della 13esima AVS aprendo così la strada a nuove discussioni su tagli alle rendite e aumento dell’età pensionabile.” Lo faranno comunque e si dovrà essere pronti a rispondere che i soldi ci sono per finanziare il sistema di previdenza vecchiaia. Noi lo siamo!