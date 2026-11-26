SÌ alla Legge sul materiale bellico per rafforzare la nostra capacità di difesa
Simone Gianini, consigliere nazionale PLR
Simone Gianini, consigliere nazionale PLR
La neutralità della Svizzera non è mai stata sinonimo di rinuncia alla propria difesa. Al contrario, la capacità di proteggere autonomamente il nostro Paese costituisce un presupposto fondamentale di una neutralità credibile. È anche in questa prospettiva che va esaminata la revisione della Legge federale sul materiale bellico, in votazione il 29 novembre.
Il contesto internazionale è profondamente mutato. Il ritorno della guerra sul continente europeo, l'aumento delle tensioni geopolitiche e l'importanza delle catene di approvvigionamento nella sicurezza impongono alla Svizzera di verificare l'adeguatezza delle proprie leggi.
Disporre di un esercito efficiente non significa infatti soltanto acquistare armamenti e investire nell’istruzione dei militari: significa poter contare su competenze tecnologiche, capacità produttive, manutenzione e disponibilità di materiale sul nostro territorio. Un'industria svizzera della difesa contribuisce a preservare tali capacità, riducendo la dipendenza dall'estero nei momenti in cui procurarsi quanto necessario potrebbe rivelarsi critico.
Tuttavia, un settore industriale altamente specializzato non può mantenersi facendo affidamento esclusivamente sulle commesse del nostro esercito. Ha bisogno di collaborazioni internazionali e di inserirsi in catene produttive che superano i confini nazionali. Le restrizioni introdotte negli scorsi anni hanno ridotto o addirittura impedito queste partnership, penalizzando imprese, ricerca e competenze tecnologiche nazionali.
La revisione legislativa sottoposta al voto popolare risponde a queste esigenze, introducendo maggiore flessibilità nelle esportazioni verso Stati partner che hanno sottoscritto i principali trattati internazionali di controllo e continuando a permettere al Consiglio federale di vigilare sul rispetto della neutralità e dei diritti umani.
Maggiore flessibilità non significa infatti esportazioni indiscriminate: il diritto della neutralità e gli obblighi internazionali sui diritti umani rimangono pienamente vincolanti. La questione centrale non è quindi scegliere tra sicurezza e principi etici, ma garantire entrambi. Neutralità, rispetto del diritto internazionale e difesa non sono obiettivi incompatibili, ma richiedono un quadro normativo coerente.
Un Paese che perde le proprie competenze strategiche in campo tecnologico non potrà che dipendere dalle decisioni altrui per la propria sicurezza. Preservare queste capacità, nel rispetto del diritto internazionale e della nostra tradizione umanitaria, significa proteggere efficacemente la Svizzera e la sua popolazione.