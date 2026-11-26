Disporre di un esercito efficiente non significa infatti soltanto acquistare armamenti e investire nell’istruzione dei militari: significa poter contare su competenze tecnologiche, capacità produttive, manutenzione e disponibilità di materiale sul nostro territorio. Un'industria svizzera della difesa contribuisce a preservare tali capacità, riducendo la dipendenza dall'estero nei momenti in cui procurarsi quanto necessario potrebbe rivelarsi critico.

Tuttavia, un settore industriale altamente specializzato non può mantenersi facendo affidamento esclusivamente sulle commesse del nostro esercito. Ha bisogno di collaborazioni internazionali e di inserirsi in catene produttive che superano i confini nazionali. Le restrizioni introdotte negli scorsi anni hanno ridotto o addirittura impedito queste partnership, penalizzando imprese, ricerca e competenze tecnologiche nazionali.