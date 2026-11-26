Le responsabilità dell’OSCE nell’escalation in Ucraina
Massimiliano Ay e Lea Ferrari, deputati in Gran Consiglio per il Partito Comunista
Il Consiglio federale ha designato Lugano quale sede della Conferenza dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) il prossimo 3-4 dicembre e ha così deciso di blindare la città per consentire di riunirsi ai fautori di una politica di riarmo che ci sta portando sull’orlo della guerra mondiale. Il Partito Comunista era per questo intervenuto in Gran Consiglio proponendo (invano) di rifiutare il credito per ospitare tale evento: dopo la disastrosa esperienza della Conferenza per la spartizione dell’Ucraina che nel 2022 aveva militarizzato Lugano e dopo l’altrettanto fallimentare esperienza pseudo-diplomatica del Bürgenstock, avremmo voluto evitare che il nostro Paese facesse altre costose figuracce.
Mentre il Partito Comunista sosteneva questa linea, il rapporto di maggioranza del deputato socialista Fabrizio Sirica dichiarava invece solennemente che l’OSCE sarebbe un’organizzazione fondata sul dialogo, sulla prevenzione dei conflitti, sulla cooperazione tra Stati e che dunque ciò avrebbe rappresentato un’opportunità per la Svizzera. Per il Partito Comunista questi sono però solo slogan: né più né meno che aria fritta!
Siamo forse troppo severi? Andiamo a leggere cosa scrive, non la Pravda, ma Swissinfo che afferma senza mezzi termini che “l’organizzazione versa in condizioni miserabili” e che “la sua reputazione è compromessa”. La maggioranza del Gran Consiglio – senza il Partito Comunista – ha quindi votato per dare 4 milioni di franchi a una realtà che la stessa stampa svizzera definisce miserabile e priva di credibilità! Andiamo bene...
Soprattutto con la guerra in Ucraina, fin dal 2014, l’OSCE si è dimostrata inadeguata, rinunciando di fatto agli obiettivi di pace e dialogo di quando venne fondata nel 1975. L’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) di Milano (che non è certo un think tank comunista) ha ammesso in un documento pubblico che si è scelto di “non separare l’OSCE dalla linea sostenuta da Washington e Bruxelles dell’intransigenza”, cioè del rifiuto delle trattative. Da ciò è derivato “un congelamento totale delle capacità decisionali”. A Lugano si riunirà insomma, a spese nostre, una conferenza che sarà inutile oppure, nella peggiore delle ipotesi, addirittura controproducente perché consoliderà una divisione in blocchi del mondo tradendo così proprio l’eredità di Helsinki.
Il Partito Comunista ha per questo convocato un presidio venerdì 27 novembre alle ore 18:00 in Piazza Indipendenza a Lugano per protestare contro la folle corsa al riarmo e la politica di guerra che l’OSCE sostiene. Ma protestare ovviamente non basta: come Partito serio pensiamo sia anche necessario approfondire e discutere. Ecco perché lo stesso giorno, dopo il presidio, alle ore 20:30 presso l’Hotel Pestalozzi si svolgerà una conferenza pubblica dello storico Nil Malyguine dal titolo evocativo: «Una guerra evitabile: le responsabilità dell’OSCE nell’escalation in Ucraina».