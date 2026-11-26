Siamo forse troppo severi? Andiamo a leggere cosa scrive, non la Pravda, ma Swissinfo che afferma senza mezzi termini che “l’organizzazione versa in condizioni miserabili” e che “la sua reputazione è compromessa”. La maggioranza del Gran Consiglio – senza il Partito Comunista – ha quindi votato per dare 4 milioni di franchi a una realtà che la stessa stampa svizzera definisce miserabile e priva di credibilità! Andiamo bene...

Soprattutto con la guerra in Ucraina, fin dal 2014, l’OSCE si è dimostrata inadeguata, rinunciando di fatto agli obiettivi di pace e dialogo di quando venne fondata nel 1975. L’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) di Milano (che non è certo un think tank comunista) ha ammesso in un documento pubblico che si è scelto di “non separare l’OSCE dalla linea sostenuta da Washington e Bruxelles dell’intransigenza”, cioè del rifiuto delle trattative. Da ciò è derivato “un congelamento totale delle capacità decisionali”. A Lugano si riunirà insomma, a spese nostre, una conferenza che sarà inutile oppure, nella peggiore delle ipotesi, addirittura controproducente perché consoliderà una divisione in blocchi del mondo tradendo così proprio l’eredità di Helsinki.