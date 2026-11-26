Abbiamo dimenticato a cosa serve lo Stato? Il caso Hospita ce lo ricorda
Evaristo Roncelli, Co-fondatore di Avanti con Ticino&Lavoro
Evaristo Roncelli, Co-fondatore di Avanti con Ticino&Lavoro
Perché esiste lo Stato? Sembra una domanda da scuola elementare. Eppure, guardando certe vicende di questi mesi, forse dovremmo tornare a farcela.
L'idea di fondo è semplice. Ci sono cose che da soli, o in piccoli gruppi, non riusciamo a fare. Oppure le facciamo peggio e spendendo di più. Insieme, invece, ce la facciamo.
Pensiamo a un condominio. Nessuno si comprerebbe da solo l'ascensore, il tetto o il riscaldamento. Si mettono i soldi in una cassa comune e tutti ne approfittano. Lo Stato funziona allo stesso modo, solo in grande: assicurazioni sociali, sicurezza, scuole, strade.
Se ognuno dovesse arrangiarsi, pagheremmo di più, avremmo servizi peggiori e molti resterebbero esclusi. Dividendo costi e rischi ci proteggiamo a vicenda. E nessuno può prendere l'ascensore senza aver pagato la sua parte.
Lo Stato, in fondo, è uno dei modi più riusciti che l'essere umano abbia mai inventato per collaborare.
Ma cosa succede quando qualcuno usa la cassa comune per sé?
Il dibattito sul caso Hospita dovrebbe farci riflettere anche su questo. Si ha sempre più l'impressione che una parte della politica non si chieda più come risolvere insieme i problemi di tutti, ma come usare gli strumenti di tutti per fare un favore a qualcuno.
Facciamo un esempio. Se dirigo un'azienda, se ho interessi economici in un settore o se ho rapporti stretti con qualche organizzazione, posso essere tentato di usare il mio ruolo politico per darle una mano. Come l'amministratore del condominio che affida i lavori sempre alla ditta di un amico.
Magari non faccio niente di illegale. Ma tradisco il motivo per cui sono stato eletto.
Il problema non è avere interessi. Il problema nasce quando diventano la bussola della politica, invece di essere uno degli elementi sul tavolo quando si cerca la soluzione migliore per tutti.
È così che, goccia dopo goccia, cresce la sfiducia tra cittadini e istituzioni. Quando la gente vede lo Stato come un bancomat per pochi, smette di sentirlo come la casa di tutti.
E di una casa che non senti tua, prima o poi smetti di prenderti cura.
Prima di parlare di nuove leggi, nuove regole e nuovi controlli, forse i politici dovrebbero fare un passo indietro e ricordarsi perché sono stati eletti.
Evaristo Roncelli,
Co-fondatore di Avanti con Ticino&Lavoro