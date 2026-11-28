Un figlio ti cambia la vita. Con chi ne parli?
Gaetano Laforgia e Alessandro Brunetti
Gaetano Laforgia e Alessandro Brunetti
Quando diventi padre, il telefono si riempie di fotografie. Trovare qualcuno a cui raccontare come stai davvero, qualche volta, è più complicato. Fra una giornata di lavoro, una notte movimentata e la meraviglia di vedere tuo figlio crescere, può bastare una domanda per aprire una conversazione importante: «Anche a te succede?».
Il senso del Lugano Dads Club è proprio questo: creare occasioni in cui i papà possano conoscersi, condividere esperienze e costruire amicizie dentro una fase della vita che cambia profondamente abitudini, priorità e relazioni.
Con un figlio si impara a fare spazio a una persona nuova. Trovare spazio anche per nuove amicizie richiede qualche incastro in più. Eppure poter chiamare qualcuno che sta vivendo esperienze simili ha un valore concreto: ci si scambia un consiglio, si organizza un pomeriggio con i bambini, si ride di quella volta in cui uscire di casa ha richiesto più preparazione di una trasferta intercontinentale.
A volte, da una conversazione leggera nasce anche la possibilità di dire: «Oggi faccio fatica». E di sentirsi capiti.
Per noi essere padri significa partecipare alla vita dei figli nella sua quotidianità: conoscerne le abitudini, accompagnarne le scoperte, condividere le decisioni e le responsabilità familiari. Avere altri papà con cui confrontarsi può aiutare a trovare il proprio modo di esserci, imparando anche dalle esperienze altrui.
Nel mondo esistono già iniziative che danno forma a questa idea. Negli Stati Uniti, i City Dads Groups, oggi nella rete Dads Supporting Dads, promuovono incontri tra padri e attività con i figli. Nel Regno Unito, i Dadvengers organizzano le Dad Walks, passeggiate che offrono occasioni informali di incontro e confronto. In Australia, Dads Group riunisce papà e bambini attorno a incontri semplici, spesso con un caffè e un parco giochi.
Ci riconosciamo nella semplicità di queste esperienze. Anche a Lugano vogliamo creare occasioni per passare dalla disponibilità a incontrarsi a un appuntamento vero: persone che si conoscono, bambini che giocano insieme, relazioni che continuano oltre il primo incontro. Una rete a cui ciascuno possa contribuire con quello che ha: tempo, esperienza, una buona idea o semplicemente la voglia di esserci.
C’è anche qualcosa che ci piacerebbe trasmettere ai nostri figli attraverso questo gruppo: gli adulti continuano a imparare, coltivano amicizie e sanno chiedere una mano.
Vederci costruire queste relazioni è già un modo per insegnare loro a fare altrettanto