Nel mondo esistono già iniziative che danno forma a questa idea. Negli Stati Uniti, i City Dads Groups, oggi nella rete Dads Supporting Dads, promuovono incontri tra padri e attività con i figli. Nel Regno Unito, i Dadvengers organizzano le Dad Walks, passeggiate che offrono occasioni informali di incontro e confronto. In Australia, Dads Group riunisce papà e bambini attorno a incontri semplici, spesso con un caffè e un parco giochi.