Lugano, due giorni al centro del mondo
Christian Tresoldi, consigliere comunale Lega dei Ticinesi Lugano
Il 3 e 4 dicembre la nostra città sarà al centro della diplomazia internazionale, ospitando la Conferenza ministeriale dell’OSCE.
L’OSCE, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, riunisce 57 Stati dell’Europa, dell’Asia centrale e del Nord America, tra cui Svizzera, Stati Uniti e Russia. Il suo obiettivo è promuovere la pace, prevenire i conflitti e favorire il dialogo tra le nazioni.
Vista l’attuale situazione geopolitica internazionale, questa conferenza assume un significato ancora più importante.
Passeggiando in questi giorni per Lugano si notano già le prime misure di sicurezza. Vorrei cogliere l’occasione per complimentarmi e ringraziare i nostri agenti di polizia, i militari dell’Esercito svizzero e tutti coloro che, con grande professionalità, si mettono a disposizione della collettività.
Ci sarà chi apprezzerà questo evento e chi non sarà contento, anche per gli inevitabili disagi che le limitazioni nel centro cittadino comporteranno. Comprendo le diverse sensibilità, ma credo sia importante guardare a questo appuntamento anche con una visione di lungo termine.
Oggi molte città investono milioni per promuovere la propria immagine nel mondo e ospitare eventi di questa portata. Per alcuni giorni Lugano sarà sotto i riflettori dei media internazionali, beneficiando così di un’importante opportunità di marketing territoriale.
Diplomatici, rappresentanti governativi e giornalisti avranno l’occasione di scoprire la bellezza del nostro territorio, la qualità della vita, la nostra piazza finanziaria e le nostre potenzialità economiche.
Al di là dei disagi temporanei, mi auguro che questa conferenza possa contribuire a far conoscere e apprezzare ulteriormente Lugano nel mondo. Ospitare un appuntamento internazionale di questa importanza è, a mio avviso, anche motivo di orgoglio per la nostra città.