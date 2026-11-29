La paura di perdere il lavoro la immaginiamo di solito nel giorno della lettera di licenziamento. Quella che emerge dal barometro arriva prima e fa meno rumore. Penso, come situazione tipica, a chi ha passato i cinquant'anni, ha un buon posto e sa che cercarne un altro sarebbe una salita. Non si lamenta. Tiene duro, risponde a una mail dopo cena e accetta un compito in più senza discutere. Secondo il sondaggio, quasi tre persone su dieci lavorano spesso anche nel tempo libero. Mi chiedo quante lo facciano per passione e quante per la sensazione di dover dimostrare, ogni giorno, di essere necessarie.

A casa, spesso, non se ne parla. Un po' per non preoccupare la famiglia, un po' perché dare un nome alla paura sembra quasi chiamarla. Così la preoccupazione resta lì, mescolata alla stanchezza, e la sera si risponde ancora «bene, dai».