«Bene, dai»
Carmine Nicoletta
Quando si chiede a qualcuno come va il lavoro, la risposta, molto spesso, è «bene, dai». È una formula gentile, che chiude il discorso senza pesare su nessuno. Credo però che in quel «dai» ci stia spesso molto più di quanto si dica.
Ci ho ripensato leggendo il barometro sulle condizioni di lavoro presentato in questi giorni da Travail.Suisse, l'organizzazione sindacale che lo realizza ogni anno con la Scuola universitaria professionale di Berna. Secondo il sondaggio, più della metà delle persone intervistate è preoccupata per il proprio posto, più dell'anno scorso, e molte pensano che oggi sarebbe difficile trovare un impiego simile con lo stesso salario. Anche le statistiche federali contano più disoccupati di un anno fa. Sono dati nazionali, ma li riconosco anche in Ticino, dove in questi mesi sono arrivate notizie di chiusure e di tagli.
La paura di perdere il lavoro la immaginiamo di solito nel giorno della lettera di licenziamento. Quella che emerge dal barometro arriva prima e fa meno rumore. Penso, come situazione tipica, a chi ha passato i cinquant'anni, ha un buon posto e sa che cercarne un altro sarebbe una salita. Non si lamenta. Tiene duro, risponde a una mail dopo cena e accetta un compito in più senza discutere. Secondo il sondaggio, quasi tre persone su dieci lavorano spesso anche nel tempo libero. Mi chiedo quante lo facciano per passione e quante per la sensazione di dover dimostrare, ogni giorno, di essere necessarie.
A casa, spesso, non se ne parla. Un po' per non preoccupare la famiglia, un po' perché dare un nome alla paura sembra quasi chiamarla. Così la preoccupazione resta lì, mescolata alla stanchezza, e la sera si risponde ancora «bene, dai».
C'è poi il cambiamento tecnologico, che il barometro racconta con due facce. Molti usano l'intelligenza artificiale e trovano che alcuni compiti si sbrigano più in fretta o diventano meno ripetitivi. Molti, però, dicono di aver ricevuto poco o nessun sostegno per imparare a usare i nuovi strumenti. Chi si sente indietro difficilmente lo ammette ad alta voce, per timore di sembrare superato proprio quando vorrebbe sembrare indispensabile.
Questa preoccupazione silenziosa, secondo me, non riguarda solo chi la vive. Chi lavora con il timore costante di perdere il posto propone meno e a volte rinuncia a cambiare anche quando servirebbe. Ne perde la persona, ma anche l'azienda e la comunità intorno.
Si potrebbe partire da quello che molte aziende fanno già: spiegare per tempo che cosa un cambiamento significherà per ogni ruolo, prima che lo facciano le voci di corridoio. E si potrebbero costruire, insieme tra associazioni professionali, Cantone e aziende, percorsi brevi di aggiornamento pensati per chi lavora, possibilmente dentro l'orario di lavoro, perché imparare non diventi un'altra cosa da fare la sera.
Mi piacerebbe che un giorno, alla domanda su come va il lavoro, si potesse rispondere anche «sono un po' preoccupato» senza che suoni come una confessione. Sarebbe già un modo per non lasciare nessuno da solo con la propria paura.