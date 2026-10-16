Zelensky all'Ue: «La guerra costerà 155 miliardi, ve ne chiedo 70»

«Ed è proprio la nostra forza, quella ucraina, il nostro esercito e le nostre tecnologie a contribuire a garantire anche la sicurezza europea, la vostra sicurezza. Queste garanzie di sicurezza non trovano ancora riscontro, a nostro avviso, nel vostro bilancio a partire dal 2028. Prendiamo la questione sul serio. Cerchiamo di definire esattamente in che modo le capacità di difesa dell'Ucraina debbano essere incluse in quel bilancio».

«Ci sono tantissime persone di buon cuore in America che desiderano sinceramente che il male sia sconfitto e che l'Ucraina rimanga forte. Sono proprio questi cuori che hanno aiutato l'Europa a difendere la propria libertà, che hanno combattuto nel D-Day, che hanno vinto la Guerra Fredda e che vogliono il meglio per l'Europa. Cuori che vogliono essere alleati, non dividere o umiliare l'Europa. Credo che la maggior parte degli americani la pensi ancora così. E alla fine dei conti, sarà il popolo americano ad avere l'ultima parola», ha proseguito Zelensky a Bruxelles.