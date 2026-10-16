Zelensky all'Ue: «La guerra costerà 155 miliardi, ve ne chiedo 70»
Il presidente ucraino avverte che il sostegno occidentale è cruciale per contenere le ambizioni di Putin e garantire la stabilità europea.
Il presidente ucraino avverte che il sostegno occidentale è cruciale per contenere le ambizioni di Putin e garantire la stabilità europea.
BRUXELLES - «L'anno prossimo la guerra costerà 155 miliardi di euro. E abbiamo bisogno di almeno altri 70 miliardi di euro da parte vostra: per la difesa, per le armi e per la nostra resilienza. Si tratta di una cifra realistica. E vi chiedo di trovare questo sostegno. Ci aiuterà a tenere a bada la Russia». Lo ha detto Volodymyr Zelensky nel corso del discorso rivolto ai leader europei al vertice Ue.
«Crediamo che questa guerra finirà il prima possibile. Ma Putin intende restare in scena ancora a lungo. Sta costruendo una Russia che assomiglia alla Corea del Nord, dove i bambini vengono educati fin dalla più tenera età alla guerra e a morire per il loro leader. Quindi la Russia non smetterà di essere pericolosa», ha spiegato.
«Ed è proprio la nostra forza, quella ucraina, il nostro esercito e le nostre tecnologie a contribuire a garantire anche la sicurezza europea, la vostra sicurezza. Queste garanzie di sicurezza non trovano ancora riscontro, a nostro avviso, nel vostro bilancio a partire dal 2028. Prendiamo la questione sul serio. Cerchiamo di definire esattamente in che modo le capacità di difesa dell'Ucraina debbano essere incluse in quel bilancio».
«Ci sono tantissime persone di buon cuore in America che desiderano sinceramente che il male sia sconfitto e che l'Ucraina rimanga forte. Sono proprio questi cuori che hanno aiutato l'Europa a difendere la propria libertà, che hanno combattuto nel D-Day, che hanno vinto la Guerra Fredda e che vogliono il meglio per l'Europa. Cuori che vogliono essere alleati, non dividere o umiliare l'Europa. Credo che la maggior parte degli americani la pensi ancora così. E alla fine dei conti, sarà il popolo americano ad avere l'ultima parola», ha proseguito Zelensky a Bruxelles.
«Putin - ha aggiunto - ascolterà l'America se questa lo metterà davvero sotto pressione e gli chiarirà una cosa: o sceglie la pace o non riceverà più fondi per la sua guerra».