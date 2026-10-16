«Ucciso un comandante di Hamas coinvolto nell'attacco del 7 ottobre»
Secondo l'esercito israeliano, Maher Walid Omar al-Husseini aveva partecipato all'assalto alla base di Re'im nel 2023.
GAZA - L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso Maher Walid Omar al-Husseini, comandante di una cellula Nukhba di Hamas, durante un raid condotto mercoledì nel sud della Striscia di Gaza.
Secondo quanto comunicato dal portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), al-Husseini aveva preso parte agli attacchi del 7 ottobre 2023, infiltrandosi nella base militare israeliana di Re'im durante l'assalto condotto da Hamas.
🔴ELIMINATED: Maher Walid Omar al-Husseini, a Nukhba cell commander in Hamas’ military wing who infiltrated the Re’im Base in Israel during the October 7 Massacre. Recently, he advanced attacks against Israeli civilians & IDF troops and attempted to restore Hamas’ capabilities, in systematic violation of the ceasefire. The terrorist was eliminated in order to remove the threat he posed.— Israel Defense Forces (@IDF) October 16, 2026
Il comandante, sempre secondo le Idf, era inoltre coinvolto nelle attività volte a ricostituire le capacità militari di Hamas nella Striscia di Gaza.
La notizia della sua uccisione è stata diffusa dalle autorità militari israeliane. Le informazioni sul suo ruolo e sulle circostanze del raid provengono dal comunicato dell'esercito israeliano.