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«Ucciso un comandante di Hamas coinvolto nell'attacco del 7 ottobre»

Secondo l'esercito israeliano, Maher Walid Omar al-Husseini aveva partecipato all'assalto alla base di Re'im nel 2023.
«Ucciso un comandante di Hamas coinvolto nell'attacco del 7 ottobre»
"X" IDF
Fonte Ats Ans
di Redazione
«Ucciso un comandante di Hamas coinvolto nell'attacco del 7 ottobre»
Secondo l'esercito israeliano, Maher Walid Omar al-Husseini aveva partecipato all'assalto alla base di Re'im nel 2023.

GAZA - L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso Maher Walid Omar al-Husseini, comandante di una cellula Nukhba di Hamas, durante un raid condotto mercoledì nel sud della Striscia di Gaza.

Secondo quanto comunicato dal portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), al-Husseini aveva preso parte agli attacchi del 7 ottobre 2023, infiltrandosi nella base militare israeliana di Re'im durante l'assalto condotto da Hamas.

Il comandante, sempre secondo le Idf, era inoltre coinvolto nelle attività volte a ricostituire le capacità militari di Hamas nella Striscia di Gaza.

La notizia della sua uccisione è stata diffusa dalle autorità militari israeliane. Le informazioni sul suo ruolo e sulle circostanze del raid provengono dal comunicato dell'esercito israeliano.

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