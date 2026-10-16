ITALIA
Il Papa ha celebrato messa, la prima dopo l'operazione
Erano presenti personale medico e infermieristico dell'ospedale, in quel momento libero dal servizio, e del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano.
AFP FILIPPO MONTEFORTE
Fonte Ats Ans
Il Papa ha celebrato messa, la prima dopo l'operazione
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Il Papa ha celebrato messa, la prima dopo l'operazione
Erano presenti personale medico e infermieristico dell'ospedale, in quel momento libero dal servizio, e del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano.
Il Papa ha celebrato messa, la prima dopo l'operazione
Erano presenti personale medico e infermieristico dell'ospedale, in quel momento libero dal servizio, e del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano.
CITTÀ DEL VATICANO - Alle 12 di oggi Papa Leone XIV ha celebrato la messa nella sala allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli.
Erano presenti personale medico e infermieristico dell'ospedale, in quel momento libero dal servizio, e del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano.
«Nella sua omelia il Papa ha ringraziato il personale tutto, medici, infermieri, inservienti, per il lavoro che svolge ogni giorno prendendosi cura dei malati e della loro fragilità e, in modo particolare, per quanto hanno fatto e fanno per lui», riferisce la sala stampa vaticana diffondendo le foto di Leone.
Il Papa è «di buon umore» e oggi «ha proseguito l'attività lavorativa», è stato aggiunto.
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