Il Papa ha celebrato messa, la prima dopo l'operazione

«Nella sua omelia il Papa ha ringraziato il personale tutto, medici, infermieri, inservienti, per il lavoro che svolge ogni giorno prendendosi cura dei malati e della loro fragilità e, in modo particolare, per quanto hanno fatto e fanno per lui», riferisce la sala stampa vaticana diffondendo le foto di Leone.

Il Papa è «di buon umore» e oggi «ha proseguito l'attività lavorativa», è stato aggiunto.