Disputa Italia-Spagna sui migranti: verso la revoca delle restrizioni alle frontiere

In un primo momento l'Italia aveva ripreso a controllare gli arrivi nei porti e negli aeroporti, poi era seguita la Spagna. Secondo lo stato attuale, le restrizioni dovrebbero durare fino a giovedì della prossima settimana. La premier di destra italiana Giorgia Meloni ha prorogato venerdì i controlli di una settimana – forse per l'ultima volta. In questo modo, entrambi i Paesi sarebbero allineati alla stessa data.

Pesanti accuse reciproche

Allo stesso tempo, da Palazzo Chigi è trapelato che i ministri dell'interno dovrebbero tornare nel corso della prossima settimana a una linea d'azione coordinata. Il ministero dell'interno spagnolo a Madrid ha confermato all'agenzia di stampa tedesca (dpa) che l'obiettivo è revocare le restrizioni. I controlli sono in contrasto con gli accordi di Schengen, secondo i quali in linea di principio non sono previsti controlli alle frontiere interne.