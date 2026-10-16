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Disputa Italia-Spagna sui migranti: verso la revoca delle restrizioni alle frontiere

I governi di Roma e Madrid tornano a dialogare dopo mesi di tensioni sui flussi migratori.
Disputa Italia-Spagna sui migranti: verso la revoca delle restrizioni alle frontiere
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Fonte Sda Dpa
di Redazione
Disputa Italia-Spagna sui migranti: verso la revoca delle restrizioni alle frontiere
I governi di Roma e Madrid tornano a dialogare dopo mesi di tensioni sui flussi migratori.

MADRID / ROMA - Nella disputa tra Italia e Spagna sulla gestione dei rifugiati, dopo oltre due mesi si profila una fine dei reciproci controlli alle frontiere.

Secondo quanto riferito da entrambe le capitali, i ministri dell'interno dei due partner dell'UE cercheranno la prossima settimana una soluzione. La disputa era iniziata alla fine di luglio con l'arrivo di decine di migliaia di migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, nel Nord Africa. In quell'occasione almeno 83 migranti avevano perso la vita.

In un primo momento l'Italia aveva ripreso a controllare gli arrivi nei porti e negli aeroporti, poi era seguita la Spagna. Secondo lo stato attuale, le restrizioni dovrebbero durare fino a giovedì della prossima settimana. La premier di destra italiana Giorgia Meloni ha prorogato venerdì i controlli di una settimana – forse per l'ultima volta. In questo modo, entrambi i Paesi sarebbero allineati alla stessa data.

Pesanti accuse reciproche
Allo stesso tempo, da Palazzo Chigi è trapelato che i ministri dell'interno dovrebbero tornare nel corso della prossima settimana a una linea d'azione coordinata. Il ministero dell'interno spagnolo a Madrid ha confermato all'agenzia di stampa tedesca (dpa) che l'obiettivo è revocare le restrizioni. I controlli sono in contrasto con gli accordi di Schengen, secondo i quali in linea di principio non sono previsti controlli alle frontiere interne.

Il governo di destra a Roma e quello di sinistra a Madrid sono da tempo in disaccordo sulla gestione dei rifugiati. Roma aveva giustificato il ritorno ai controlli con rischi per la sicurezza interna e il pericolo di una "infiltrazione terroristica". Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares aveva parlato a riguardo di una "vergogna".

Roma aveva motivato l'introduzione dei controlli sostenendo che le frontiere dovevano essere protette a causa dell'afflusso di migranti a Ceuta. Tuttavia, non ci sono indicazioni che qualcuno da lì si sia messo in viaggio. Ai migranti non è stato nemmeno permesso di raggiungere la terraferma spagnola.

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