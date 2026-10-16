Il Papa ha parlato con Putin

CITTÀ DEL VATICANO - Papa Leone XIV ha avuto un colloquio telefonico con Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa. «Nel corso della conversazione, il Santo Padre ha espresso viva preoccupazione per la grave situazione umanitaria nella città di Oleshky, nella regione di Kherson, chiedendo una tregua per consentire l'arrivo di aiuti alimentari e sanitari e l'evacuazione volontaria e sicura della popolazione civile. Il Santo Padre ha infine ribadito l'impegno della Santa Sede a favore del dialogo e della pace». Lo riferisce la sala stampa vaticana.