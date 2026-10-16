Zelensky chiede altri 70 miliardi all'UE, Trump attacca: «Non vuole la pace»

Il vertice si è svolto in un clima di crescente tensione tra Zelensky e il presidente statunitense Donald Trump. In un'intervista all'emittente Newsmax, Trump ha accusato il leader ucraino di ostacolare un possibile accordo di pace con Mosca. «Dice che vuole un accordo, ma non lo vuole. No, non sono un grande fan di Zelensky», ha dichiarato, sostenendo che sarebbe più difficile negoziare con il presidente ucraino che con Vladimir Putin. Trump ha inoltre attribuito agli attacchi ucraini contro le raffinerie russe parte della responsabilità per l'aumento dei prezzi del petrolio.

L'Unione Europea ha cercato di evitare un ulteriore deterioramento dei rapporti con Washington, rinunciando a critiche pubbliche dirette nei confronti di Trump. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha ribadito il sostegno europeo alla proposta americana di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, accusando però la Russia di non averla rispettata e di aver ulteriormente intensificato il conflitto. Zelensky, dal canto suo, ha assicurato che i contatti con gli Stati Uniti proseguono e che il suo team mantiene un dialogo costante con i negoziatori americani. Un nuovo incontro potrebbe essere fissato «nei prossimi giorni».