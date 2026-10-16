Dacuda chiude i battenti: fine dell’avventura per l'azienda che inventò il mouse-scanner

Nata nel 2009 da uno spin-off del Politecnico federale di Zurigo (ETH), la start-up aveva suscitato scalpore per il suo dispositivo che univa le funzionalità del mouse per computer a quelle di uno scanner portatile. Con esso si potevano digitalizzare facilmente documenti, immagini e ritagli di giornale passandovi semplicemente sopra: un software speciale componeva automaticamente le singole riprese in un'immagine complessiva.

La tecnologia è stata utilizzata, tra l'altro, nei mouse scanner del gruppo elettronico LG. In seguito Dacuda ha sviluppato anche lo scanner portatile Pocketscan. Nel 2017 l'azienda vendette la sua divisione di scansione 3D all'americana Magic Leap. Alcuni ex collaboratori di Dacuda hanno inoltre fondato nel 2017 l'azienda zurighese PXL Vision, specializzata nella verifica digitale dell'identità.