Farmaci generici: quanto paga di più la Svizzera

Stesso principio attivo, stesso dosaggio, spesso lo stesso produttore. Eppure un mese di terapia con un farmaco generico costa in Svizzera il doppio che in Germania, il triplo che in Italia e più di quattro volte che in Austria. Il confronto su dieci tra i medicamenti più usati, prezzi di listino alla mano.

Il conto è presto fatto. Abbiamo messo nel carrello dieci farmaci generici di uso quotidiano, quelli che milioni di persone prendono ogni giorno contro colesterolo, pressione alta, acidità di stomaco, diabete, depressione o per prevenire infarti e ictus. Per ciascuno abbiamo calcolato il prezzo di un mese di terapia, cioè 30 compresse, scegliendo sempre il generico più economico in commercio. In Svizzera il carrello costa 241,56 franchi. In Germania 118 franchi, in Italia 76, in Austria 55.



Il caso più eclatante è la metformina, il farmaco di base contro il diabete di tipo 2. In una farmacia ticinese la confezione da 30 compresse del generico più economico costa 10,85 franchi. In Austria la cassa malati la paga l'equivalente di 1,39 franchi, IVA compresa: otto volte meno. In Italia la stessa scatola costa 2,23 euro.

Non va meglio con l'atorvastatina, la statina più prescritta. Il generico più economico costa in Svizzera 30,25 franchi. A Como la confezione equivalente si paga 7,96 euro, circa 7,45 franchi: un quarto del prezzo svizzero. In Germania il prezzo è di 13,33 euro, in Austria la cassa rimborsa 5,10 euro più IVA.



Il paradosso del generico che costa più dell'originale

Il confronto mette in luce un paradosso. In Svizzera il generico costa spesso più del farmaco di marca venduto oltre confine. Il Plavix, l'antiaggregante originale della Sanofi, in Italia costa 17,07 euro, circa 16 franchi. In Svizzera il clopidogrel generico più economico costa 34,70 franchi, più del doppio.

Succede anche perché in Svizzera la distanza tra originale e generico è ridotta. Nel nostro campione il generico costa in media (mediana) il 18% in meno del prodotto di marca: per il clopidogrel la differenza è quasi nulla, per la metformina è di 20 centesimi. In Italia e in Austria lo scarto è di circa un quarto.

In Germania il quadro è opposto. Il prezzo di listino dei farmaci originali è altissimo, fino a sei volte quello del generico: 92,81 euro per 30 compresse di Crestor contro 13,42 euro per la rosuvastatina generica. Ma è un prezzo che quasi nessuno paga. Le casse malati tedesche rimborsano solo fino a un importo fisso (il Festbetrag) e chi vuole a tutti i costi il prodotto di marca paga la differenza di tasca propria. Il mercato è dominato da generici e importazioni parallele.



I dati confermano gli studi

I risultati sono in linea con le analisi ufficiali. Nel novembre 2024 il Sorvegliante dei prezzi Stefan Meierhans ha confrontato i generici svizzeri con quelli di 15 Paesi europei. Il generico più economico all'estero costava in media il 39% del prezzo svizzero. Nel Regno Unito il 16%. Secondo Meierhans, in media i generici in Svizzera costano più del doppio.

Anche il confronto annuale di santésuisse e Interpharma, l'associazione degli assicuratori e quella dell'industria farmaceutica, arriva a conclusioni simili. Nell'edizione pubblicata a fine maggio 2024, i generici costavano all'estero il 45,3% in meno che in Svizzera, i biosimilari il 29,9% in meno. Per i farmaci protetti da brevetto la differenza si fermava all'8,9%. Quello studio confronta però i prezzi di fabbrica, senza i margini di distribuzione e le imposte. Il nostro confronto usa invece i prezzi al pubblico, quelli che finiscono sulla fattura della cassa malati o del paziente. Ed è qui che la distanza si allarga.



I dieci farmaci del confronto

Abbiamo scelto dieci principi attivi per terapie croniche, tra i più prescritti in tutti e quattro i Paesi. Per ognuno indichiamo il farmaco originale (il nome commerciale può cambiare da un Paese all'altro) e il generico più economico venduto in Svizzera.