Farmaci generici: quanto paga di più la Svizzera
Il confronto dei prezzi rivela come i farmaci generici in Svizzera costino fino a quattro volte più che nei Paesi confinanti, soprattutto a causa dei margini di distribuzione e di regole di fissazione dei prezzi poco concorrenziali.
Stesso principio attivo, stesso dosaggio, spesso lo stesso produttore. Eppure un mese di terapia con un farmaco generico costa in Svizzera il doppio che in Germania, il triplo che in Italia e più di quattro volte che in Austria. Il confronto su dieci tra i medicamenti più usati, prezzi di listino alla mano.
Il conto è presto fatto. Abbiamo messo nel carrello dieci farmaci generici di uso quotidiano, quelli che milioni di persone prendono ogni giorno contro colesterolo, pressione alta, acidità di stomaco, diabete, depressione o per prevenire infarti e ictus. Per ciascuno abbiamo calcolato il prezzo di un mese di terapia, cioè 30 compresse, scegliendo sempre il generico più economico in commercio. In Svizzera il carrello costa 241,56 franchi. In Germania 118 franchi, in Italia 76, in Austria 55.
Il caso più eclatante è la metformina, il farmaco di base contro il diabete di tipo 2. In una farmacia ticinese la confezione da 30 compresse del generico più economico costa 10,85 franchi. In Austria la cassa malati la paga l'equivalente di 1,39 franchi, IVA compresa: otto volte meno. In Italia la stessa scatola costa 2,23 euro.
Non va meglio con l'atorvastatina, la statina più prescritta. Il generico più economico costa in Svizzera 30,25 franchi. A Como la confezione equivalente si paga 7,96 euro, circa 7,45 franchi: un quarto del prezzo svizzero. In Germania il prezzo è di 13,33 euro, in Austria la cassa rimborsa 5,10 euro più IVA.
Il paradosso del generico che costa più dell'originale
Il confronto mette in luce un paradosso. In Svizzera il generico costa spesso più del farmaco di marca venduto oltre confine. Il Plavix, l'antiaggregante originale della Sanofi, in Italia costa 17,07 euro, circa 16 franchi. In Svizzera il clopidogrel generico più economico costa 34,70 franchi, più del doppio.
Succede anche perché in Svizzera la distanza tra originale e generico è ridotta. Nel nostro campione il generico costa in media (mediana) il 18% in meno del prodotto di marca: per il clopidogrel la differenza è quasi nulla, per la metformina è di 20 centesimi. In Italia e in Austria lo scarto è di circa un quarto.
In Germania il quadro è opposto. Il prezzo di listino dei farmaci originali è altissimo, fino a sei volte quello del generico: 92,81 euro per 30 compresse di Crestor contro 13,42 euro per la rosuvastatina generica. Ma è un prezzo che quasi nessuno paga. Le casse malati tedesche rimborsano solo fino a un importo fisso (il Festbetrag) e chi vuole a tutti i costi il prodotto di marca paga la differenza di tasca propria. Il mercato è dominato da generici e importazioni parallele.
I dati confermano gli studi
I risultati sono in linea con le analisi ufficiali. Nel novembre 2024 il Sorvegliante dei prezzi Stefan Meierhans ha confrontato i generici svizzeri con quelli di 15 Paesi europei. Il generico più economico all'estero costava in media il 39% del prezzo svizzero. Nel Regno Unito il 16%. Secondo Meierhans, in media i generici in Svizzera costano più del doppio.
Anche il confronto annuale di santésuisse e Interpharma, l'associazione degli assicuratori e quella dell'industria farmaceutica, arriva a conclusioni simili. Nell'edizione pubblicata a fine maggio 2024, i generici costavano all'estero il 45,3% in meno che in Svizzera, i biosimilari il 29,9% in meno. Per i farmaci protetti da brevetto la differenza si fermava all'8,9%. Quello studio confronta però i prezzi di fabbrica, senza i margini di distribuzione e le imposte. Il nostro confronto usa invece i prezzi al pubblico, quelli che finiscono sulla fattura della cassa malati o del paziente. Ed è qui che la distanza si allarga.
I dieci farmaci del confronto
Abbiamo scelto dieci principi attivi per terapie croniche, tra i più prescritti in tutti e quattro i Paesi. Per ognuno indichiamo il farmaco originale (il nome commerciale può cambiare da un Paese all'altro) e il generico più economico venduto in Svizzera.
|Principio attivo
|Per cosa si usa
|Originale in Svizzera
|Originale in DE / AT / IT
|Generico più economico in CH
|Atorvastatina 20 mg
|Colesterolo
|Sortis (Viatris)
|Sortis / non rimborsato / Torvast
|Atorvastatin NOBEL
|Rosuvastatina 10 mg
|Colesterolo
|Crestor (AstraZeneca)
|Crestor / Crestor / Crestor
|Crestastatin e altri, stesso prezzo
|Pantoprazolo 40 mg
|Reflusso, protezione dello stomaco
|Pantozol (Takeda)
|Pantozol / Pantoloc / Pantorc
|Pantoprazol Spirig HC
|Esomeprazolo 40 mg
|Reflusso, ulcera
|Nexium Mups (AstraZeneca)
|Nexium Mups / Nexium / Nexium
|Esomeprazol axapharm
|Amlodipina 5 mg
|Pressione alta
|Norvasc (Viatris)
|Norvasc / Norvasc / Norvasc
|Amlodipin-Mepha
|Metformina 850 mg
|Diabete di tipo 2
|Glucophage (Merck)
|Glucophage in tutti e tre
|Metformin Spirig HC
|Candesartan 16 mg
|Pressione alta, scompenso
|Atacand
|Atacand / Blopress / Blopress
|Candesartan Spirig HC
|Valsartan 160 mg
|Pressione alta, scompenso
|Diovan (Novartis)
|Diovan / Diovan / Tareg
|Valsartan Sandoz
|Escitalopram 10 mg
|Depressione, ansia
|Cipralex (Lundbeck)
|Cipralex in tutti e tre
|Escitax
|Clopidogrel 75 mg
|Prevenzione di infarto e ictus
|Plavix (Sanofi)
|Plavix / non rimborsato / Plavix
|Clopidogrel Sandoz eco
In Austria il Sortis e il Plavix non figurano nel Codice dei rimborsi delle casse malati: le casse rimborsano solo i generici.
Il confronto dei prezzi
In Svizzera un mese di terapia con il generico più economico costa in media 2,9 volte quanto nei tre Paesi vicini. Lo scarto va da 1,8 volte (candesartan) a 4,6 volte (metformina). Tutti i prezzi sono in franchi, per 30 compresse, IVA inclusa.
Generici: il più economico sul mercato
|Principio attivo
|Svizzera
|Germania
|Austria
|Italia
|CH rispetto alla media dei tre Paesi
|Atorvastatina 20 mg
|30,25
|12,48
|5,25
|7,45
|3,6 volte
|Rosuvastatina 10 mg
|18,05
|12,56
|5,71
|6,52
|2,2 volte
|Pantoprazolo 40 mg
|29,85
|13,08
|4,08
|10,97
|3,2 volte
|Esomeprazolo 40 mg
|28,65
|14,67
|10,14
|10,95
|2,4 volte
|Amlodipina 5 mg
|15,05
|7,38
|2,83
|3,75
|3,2 volte
|Metformina 850 mg
|10,85
|3,62
|1,39
|2,09
|4,6 volte
|Candesartan 16 mg
|16,50
|15,00
|5,29
|7,57
|1,8 volte
|Valsartan 160 mg
|27,91
|14,64
|7,62
|7,22
|2,8 volte
|Escitalopram 10 mg
|27,27
|9,25
|5,74
|7,82
|3,6 volte
|Clopidogrel 75 mg
|37,18
|15,35
|7,34
|11,73
|3,2 volte
|Totale dieci farmaci
|241,56
|118,02
|55,39
|76,07
|2,9 volte
Prezzi in franchi per 30 compresse, IVA inclusa. Cambio BCE del 6 ottobre 2026: 1 euro = 0,9359 franchi.
Rispetto al singolo Paese, il carrello svizzero dei generici costa il 105% in più che in Germania, il 218% in più che in Italia e il 336% in più che in Austria. Anche togliendo l'IVA, che in Germania è del 19% e in Svizzera del 2,6%, il rapporto resta di 2,4 a 1 rispetto alla Germania.
Originali: il farmaco di marca
|Principio attivo
|Svizzera
|Germania
|Austria
|Italia
|Atorvastatina (Sortis / Torvast)
|37,75
|48,43
|non rimborsato
|9,84
|Rosuvastatina (Crestor)
|29,50
|86,86
|8,13
|8,52
|Pantoprazolo (Pantozol / Pantoloc / Pantorc)
|36,50
|61,79
|4,96
|10,97
|Esomeprazolo (Nexium)
|40,71
|101,48
|13,57
|10,95
|Amlodipina (Norvasc)
|16,95
|27,25
|3,75
|5,16
|Metformina (Glucophage)
|11,05
|5,11
|1,80
|3,26
|Candesartan (Atacand / Blopress)
|20,14
|38,61
|7,17
|9,99
|Valsartan (Diovan / Tareg)
|32,04
|31,76
|9,16
|9,23
|Escitalopram (Cipralex)
|39,16
|65,98
|7,45
|10,96
|Clopidogrel (Plavix)
|37,29
|87,92
|non rimborsato
|17,12
Prezzi in franchi per 30 compresse, IVA inclusa.
Sugli otto originali disponibili in tutti e quattro i Paesi, la Svizzera spende 226 franchi, l'Austria 56, l'Italia 69. La Germania arriva a 419 franchi, ma si tratta di prezzi di listino che le casse non rimborsano oltre l'importo fisso del generico. In Italia per pantoprazolo ed esomeprazolo l'originale costa quanto il generico, perché il produttore si è allineato al prezzo di riferimento rimborsato dal Servizio sanitario nazionale.
Perché in Svizzera costano di più
La prima risposta sta in quello che succede tra la fabbrica e il bancone della farmacia. Per le dieci confezioni del nostro carrello svizzero, il prezzo di fabbrica, cioè quanto incassa il produttore, somma 91,72 franchi. Il prezzo al pubblico è di 235,40 franchi. Al produttore va dunque il 39%. Il resto, il 61%, copre il margine di distribuzione di grossisti, farmacie e medici dispensanti, oltre all'IVA del 2,6%.
|b
|Confezione
|Prezzo di fabbrica (fr.)
|Prezzo al pubblico (fr.)
|Quota del produttore
|Metformin Spirig HC 850 mg
|30 cp
|1,49
|10,85
|14%
|Escitax 10 mg
|28 cp
|8,21
|25,45
|32%
|Valsartan Sandoz 160 mg
|28 cp
|8,85
|26,05
|34%
|Amlodipin-Mepha 5 mg
|30 cp
|5,31
|15,05
|35%
|Esomeprazol axapharm 40 mg
|30 cp
|11,20
|28,65
|39%
|Pantoprazol Spirig HC 40 mg
|30 cp
|12,29
|29,85
|41%
|Candesartan Spirig HC 16 mg
|30 cp
|6,70
|16,50
|41%
|Atorvastatin NOBEL 20 mg
|30 cp
|12,74
|30,25
|42%
|Crestastatin 10 mg
|30 cp
|8,12
|18,05
|45%
|Clopidogrel Sandoz eco 75 mg
|28 cp
|16,81
|34,70
|48%
|Totale
|91,72
|235,40
|39%
Il margine svizzero ha una parte fissa per confezione che pesa soprattutto sui farmaci a basso prezzo. Nel nostro campione la differenza tra prezzo di fabbrica e prezzo al pubblico è sempre di circa 9-10 franchi o di circa 17-18 franchi per scatola, a seconda della fascia di prezzo. Per la metformina il produttore incassa 1,49 franchi, la distribuzione e il fisco 9,36.
Ma anche il solo prezzo di fabbrica è alto. I 91,72 franchi incassati dai produttori svizzeri superano quanto le casse austriache pagano per gli stessi dieci generici, margini della farmacia compresi (circa 50 franchi senza IVA). Sono vicini al prezzo pagato al banco in Italia, IVA inclusa.
Come si fissano i prezzi. In Svizzera il prezzo dei generici non nasce dalla concorrenza, ma da una regola amministrativa. L'Ufficio federale della sanità pubblica fissa il prezzo dell'originale confrontandolo con quello di nove Paesi europei e lo verifica ogni tre anni. Il generico deve poi costare una certa percentuale in meno dell'originale. Con il franco forte e un mercato piccolo, i produttori hanno pochi incentivi a scendere sotto la soglia.
Come fanno gli altri. In Germania le casse fissano un importo massimo di rimborso per ogni gruppo di farmaci equivalenti (Festbetrag) e negoziano con i produttori sconti riservati (Rabattverträge). Il prezzo realmente pagato è quindi spesso più basso di quello di listino. In Italia il Servizio sanitario rimborsa solo il prezzo di riferimento, quello del generico più economico. Chi sceglie la marca paga di tasca propria la differenza: per il Torvast sono 2,55 euro a scatola. In Austria le casse negoziano il prezzo di ogni farmaco ammesso nel loro Codice dei rimborsi; il Sortis e il Plavix non vi figurano. Il paziente versa una tassa fissa di 7,55 euro per ricetta, o il prezzo del farmaco se è inferiore. Per quasi tutti i generici del nostro confronto, quindi, l'austriaco paga l'intero prezzo, che resta comunque sotto i 10 euro.
Le contromisure svizzere. Dal 2024 chi sceglie un originale quando esiste un generico più economico paga una partecipazione ai costi del 40% invece del 10%. Nel nostro confronto la quota del 40% si applica a sette originali su dieci. Fanno eccezione Glucophage, Atacand e Plavix, il cui prezzo è vicino a quello dei generici. Il Parlamento ha invece bocciato il sistema dei prezzi di riferimento proposto dal Consiglio federale, quello che in Italia e Germania fissa un tetto al rimborso. Il Sorvegliante dei prezzi chiede di fissare i prezzi dei generici sulla base del confronto con l'estero, di rendere obbligatoria la dispensazione del generico e di rimborsare i farmaci acquistati all'estero con ricetta. Secondo santésuisse, sui medicamenti si potrebbero risparmiare oltre 1,3 miliardi di franchi all'anno senza perdite di qualità.
Il Ticino e la farmacia oltre confine
Per chi vive a pochi chilometri dall'Italia il confronto non è teorico. Un anno di atorvastatina generica costa in Ticino circa 363 franchi (12 confezioni da 30,25). In una farmacia di Como o Varese la stessa terapia costa circa 96 euro, poco meno di 90 franchi. Per la metformina il rapporto è di 130 franchi contro 27 euro.
La cassa malati però non rimborsa i medicamenti comprati all'estero, salvo nei casi d'urgenza: è il cosiddetto principio di territorialità della LAMal. Chi va in Italia paga di tasca propria. Il calcolo può comunque convenire a chi ha una franchigia alta e paga da sé le terapie croniche fino a esaurirla. Le regole di Swissmedic permettono di importare per uso personale una quantità di medicamenti pari al fabbisogno di un mese. Serve inoltre una ricetta che il farmacista italiano accetti, cosa non sempre scontata con le prescrizioni svizzere: meglio informarsi prima.
Il tema tocca da vicino anche le casse malati e, indirettamente, i premi. Il Ticino ha il premio medio più alto della Svizzera e i medicamenti pesano per il 18% della spesa dell'assicurazione di base nel Cantone. Ogni franco risparmiato sui generici si tradurrebbe, almeno in parte, in un freno ai premi.
Note sui dati
• Prezzi. Prezzi pubblici ufficiali rilevati il 7 ottobre 2026. Svizzera: prezzo al pubblico dell'Elenco delle specialità (IVA 2,6% inclusa). Germania: prezzo di vendita in farmacia (AVP) dei medicamenti con obbligo di ricetta, uguale in tutte le farmacie (IVA 19% inclusa). Austria: prezzo di rimborso della cassa malati (KVP) del Codice dei rimborsi, più IVA del 10%. Italia: prezzo al pubblico delle liste di trasparenza AIFA del 15 settembre 2026 (IVA 10% inclusa).
• Confezioni. Prezzo riportato a 30 compresse partendo dalla confezione da 28-30 compresse. Dove non esiste, si è usata la confezione più vicina: in Germania 50 compresse per Sortis, amlodipina generica, Cipralex ed escitalopram generico, 98 per Diovan, 120 per la metformina (originale e generico); in Austria 14 compresse per il Nexium; in Italia 40 compresse per il Glucophage. Le confezioni grandi hanno un prezzo per compressa più basso.
• Generico. È il generico più economico in commercio nel Paese, non necessariamente il più venduto. Per l'originale si è considerato il prodotto del titolare, non le importazioni parallele.
• Cambio. 1 euro = 0,9359 franchi, tasso di riferimento della Banca centrale europea del 6 ottobre 2026.
• Limiti. I prezzi di listino non includono gli sconti riservati negoziati dalle casse (in Germania) o le forniture dirette degli ospedali e delle Regioni (in Italia il clopidogrel è distribuito anche direttamente dalle Regioni). Il confronto riguarda il prezzo, non quanto paga il singolo paziente, che dipende da franchigie, partecipazioni e ticket.