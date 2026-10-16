Riuscita l'iniziativa popolare per il denaro contante
Oltre 15'700 firme sostengono la richiesta di mantenere il pagamento in contanti per tutti i servizi pubblici nei Grigioni.
COIRA - L'iniziativa dal titolo "Pagamento in contanti di servizi pubblici" è riuscita, si legge oggi sul Foglio ufficiale del Canton Grigioni. A metà settembre erano state consegnate al Governo grigionese 15'722 firme valide.
Gli iniziativisti chiedono al Cantone che tutti i servizi pubblici - dai bus ai parcheggi - possano venir pagati in contanti. Le firme sono state raccolte in soli due mesi e sono ben maggiori rispetto alle 4'000 necessarie, hanno scritto i promotori sulla loro pagina internet.
A dare il via alla raccolta firme è stata la direttiva del Canton Grigioni alle aziende di trasporto di interrompere la vendita di biglietti in contanti a bordo dei veicoli. A bordo rimane possibile comprare delle carte prepagate, con un importo di 10 o 20 franchi, necessarie per acquistare un biglietto presso i dispositivi automatici installati sia sui bus che alle fermate.
Non è ancora chiaro quando l'iniziativa verrà sottoposta al voto popolare.
Questione discussa anche in Gran Consiglio
Le richieste mosse dall'iniziativa sono state affrontate recentemente anche dal Parlamento grigionese. Nella sessione di agosto è stata discussa la mozione dell'UDC, che chiedeva al Governo di garantire che in tutti gli esercizi, le strutture e le offerte gestiti direttamente dal Cantone, fosse possibile continuare a pagare in contanti. Il granconsigliere Martin Bettinaglio (Centro) ha presentato un controprogetto che attenuava il testo originale, ottenendo la maggioranza in aula.
Secondo la decisione del Gran Consiglio per tasse cantonali e comunali, prestazioni e utilizzo delle infrastrutture pubbliche, deve essere in linea di principio possibile il pagamento in contanti. Si applicherebbero eccezioni solo qualora tale offerta di pagamento non sia ragionevole o non sia opportuna per motivi prevalenti di sicurezza, di tutela contro gli abusi o di impossibilità tecnica.
Il PLR aveva criticato il fatto che il testo era quasi identico a quello dell'iniziativa, che sarebbe comunque stata sottoposta al popolo, creando così una sovrapposizione.