Riuscita l'iniziativa popolare per il denaro contante

Questione discussa anche in Gran Consiglio

Le richieste mosse dall'iniziativa sono state affrontate recentemente anche dal Parlamento grigionese. Nella sessione di agosto è stata discussa la mozione dell'UDC, che chiedeva al Governo di garantire che in tutti gli esercizi, le strutture e le offerte gestiti direttamente dal Cantone, fosse possibile continuare a pagare in contanti. Il granconsigliere Martin Bettinaglio (Centro) ha presentato un controprogetto che attenuava il testo originale, ottenendo la maggioranza in aula.