Tsunami nei laghi, le attività umane possono aumentare il rischio. Per secoli

Onde alte oltre 50 metri

Attraverso l'analisi di tracce geologiche, simulazioni al computer e testimonianze storiche e archeologiche, i ricercatori hanno ricostruito due tsunami verificatisi nel Lago d'Iseo nel 1117 e nel 1222, entrambi provocati da terremoti. Secondo le simulazioni, lo tsunami del 1117 potrebbe aver generato onde alte oltre 50 metri nei pressi della sponda settentrionale. L'acqua avrebbe raggiunto insediamenti vicini in circa un minuto, penetrando fino a due chilometri nell'entroterra.

Dall'ultima grande frana del 1222, nuovi sedimenti si sono accumulati nel delta. Secondo l'Università di Berna, l'erosione accelerata dalle attività umane nel corso dei secoli potrebbe aver nuovamente reso instabili i pendii sommersi, aumentando la possibilità di future frane. Lo studio evidenzia quindi come le conseguenze delle trasformazioni del territorio possano manifestarsi anche a distanza di centinaia di anni.