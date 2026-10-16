Al via campagna di prevenzione "Love Life" per i giovani adulti

Al centro vi è la realtà quotidiana dei giovani: LOVE LIFE si rivolge a loro utilizzando il loro linguaggio e i canali che frequentano, in particolare i social media. Attraverso formati come video podcast e brevi filmati, la campagna informa sul safer sex e sulla tutela della salute sessuale. Allo stesso tempo, favorisce il confronto, il dialogo e la partecipazione attiva, offrendo ad adolescenti e giovani adulti la possibilità di porre domande (online e offline), esprimere le proprie esigenze e approfondire temi di loro interesse. Infine, la campagna fa regolarmente riferimento ad ulteriori offerte come il sito web lovelife.ch e il safer sex check, che fornisce raccomandazioni di protezione e test personalizzate.

«Grazie al lavoro pionieristico svolto dalla Svizzera sul fronte della prevenzione dell’HIV e delle epatiti virali, come anche alle migliori opzioni terapeutiche, abbiamo già ottenuto risultati importanti. Ciononostante, ogni anno si registrano ancora diverse centinaia di nuove infezioni», afferma la direttrice dell’UFSP Anne Lévy in occasione del lancio della campagna. È quindi importante mantenere alta l’attenzione e garantire ai giovani informazioni fondate. «I giovani si approcciano per la prima volta alla sessualità. La campagna contribuisce a rafforzare le loro competenze in materia di salute».