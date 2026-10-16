Gli edifici svizzeri sudano d’estate

I ricercatori non si esprimono tuttavia contro tali ristrutturazioni. La chiave, secondo lo studio, è accompagnare un migliore isolamento con sistemi di ombreggiamento e una ventilazione adeguata. Il problema si presenta soprattutto di notte, quando un isolamento più efficace può impedire al calore accumulato durante il giorno di disperdersi a sufficienza.

L’adeguamento è costoso

Negli edifici esistenti, però, intervenire è spesso complicato. «Adeguarli a estati sempre più calde può essere impegnativo e costoso», spiega Gregor Mangold dell'associazione tecnica degli edifici Suissetec. In molte grandi città all'estero sono diffusi i climatizzatori split, con unità esterne installate sulle facciate. In Svizzera, invece, la loro installazione incontra ostacoli legati al consumo energetico, alla tutela del paesaggio e alle autorizzazioni necessarie.