Lupo, abbattimenti più facili: ambientalisti contrari, contadini favorevoli

Pro Natura, BirdLife Svizzera e il Gruppo Lupo Svizzera (GLS) nella loro presa di posizione comune durante la procedura di consultazione sulla modifica di legge, che si chiude oggi, chiedono di sospendere il progetto e di trattarlo nell'ambito della grande revisione della LCP già annunciata dal governo. La nuova Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici è entrata in vigore da poco, il primo febbraio 2025, ricordano le tre organizzazioni non governative (ONG). A loro avviso è necessario acquisire esperienza con queste basi giuridiche piuttosto che continuare a rimettere mano alla norma.