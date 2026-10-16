«Londra ha provato a portare via UBS»

Le trattative, scrive il giornale, mostrano come governi stranieri abbiano cercato di attrarre l'istituto elvetico, che come noto è al centro in Svizzera di un acceso dibattito sull'inasprimento delle regole di capitale per le banche sistemiche. Sempre secondo la ricostruzione della testata della City i colloqui tra Reeves e Kelleher evidenzierebbero inoltre quanto il partito laburista, da quando è tornato al governo nel 2024, stia cercando di corteggiare le imprese internazionali.

In caso di trasferimento, UBS diventerebbe il quarto maggiore gruppo dell'indice FTSE 100 della borsa londinese. La società guidata da Sergio Ermotti è peraltro già molto presente nel Regno Unito, dove impiega circa 8000 persone tra investment banking, gestione patrimoniale e asset management.