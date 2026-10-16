Posta: le revisioni delle leggi raccolgono una marea di critiche

La Fondazione svizzero-tedesca per la protezione dei consumatori SKS (Stiftung für Konsumentenschutz) mette in guardia non solo dallo smantellamento del servizio universale, ma anche dagli aumenti dei prezzi. Per i sindacati syndicom (media) e transfair (che rappresenta i lavoratori nelle categorie posta/logistica, comunicazione, trasporti pubblici e amministrazione pubblica) sono le ripercussioni sul servizio pubblico e sulle condizioni di lavoro a destare preoccupazione.