Test di Kim: ancora missili balistici

Secondo lo Stato maggiore sudcoreano, i missili sono stati lanciati dalla costa orientale nordcoreana vicino a Wonsan e hanno percorso circa 250 chilometri. L'ultima volta che la Corea del Nord aveva lanciato missili balistici era il 12 ottobre. Alla Corea del Nord è vietato, in base a risoluzioni ONU, lanciare missili balistici di qualsiasi gittata. A seconda della tipologia, tali ordigni potrebbero anche essere equipaggiati con una testata nucleare.

Solo una settimana fa il governo sudcoreano aveva nuovamente proposto di avviare colloqui con la Corea del Nord. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha finora respinto tutti i tentativi di dialogo.