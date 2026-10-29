Tre petroliere in fiamme nello Stretto di Hormuz

Stando a quanto riportato da Tasnim, le petroliere «avevano spento tutti i sistemi radar e di navigazione» e stavano tentando di attraversare lo Stretto di Hormuz lungo la rotta meridionale, ignorando gli avvertimenti della Marina iraniana. I Guardiani della Rivoluzione hanno inoltre segnalato un impatto ambientale provocato dagli incendi, senza fornire ulteriori dettagli.

Le dichiarazioni iraniane arrivano dopo che l'agenzia britannica Ukmto, specializzata nella sicurezza della navigazione marittima, aveva segnalato la presenza di una nave in fiamme nella stessa area. L'agenzia non ha tuttavia precisato le cause dell'incendio né fornito informazioni su eventuali vittime.