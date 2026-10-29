«Attacco russo alla banchina ferroviaria: 13 morti»

Un drone a propulsione a reazione ha colpito una banchina sulla quale si trovava il treno Dnipro-Zaporizhzhia, ha comunicato la ferrovia ucraina. Secondo quanto riferito, nonostante fosse stato annunciato un pericolo elevato, le persone si trovavano comunque sulla banchina.

Il sindaco Borys Filatow ha parlato di una tragedia. Si trattava di un treno civile. «Quanti attacchi terroristici di questo tipo ha sferrato la Russia contro la nostra popolazione dopo la revoca delle sanzioni nei confronti di alcuni oligarchi russi e del settore energetico, invece di optare per una de-escalation?», se lo chiede su Telegram Zelensky. «Proprio per questo - continua il leader ucraino - l’Ucraina ribadisce costantemente la necessità di un’azione equa e risoluta da parte degli Stati Uniti e dell’Europa di fronte all’escalation russa: le sanzioni contro Mosca e la sua macchina da guerra non devono allentarsi finché questa guerra russa continuerà».