Alcuni adolescenti feriscono una donna con un puntatore laser

SCHATTDORF - Un gruppo di adolescenti ha ferito una donna al volante di un'auto utilizzando un puntatore laser. L'episodio è avvenuto sabato, poco prima delle 21:30, sulla Gotthardstrasse a Schattdorf. La donna, alla guida di un'auto con targhe urane, aveva appena superato un gruppo di giovani quando è stata colpita dal raggio laser. Lo ha comunicato mercoledì la polizia cantonale urana.