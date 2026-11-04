Alcuni adolescenti feriscono una donna con un puntatore laser
La sventurata è stata accecata mentre era alla guida. La polizia ricorda che l'uso di puntatori laser all'aperto è vietato.
SCHATTDORF - Un gruppo di adolescenti ha ferito una donna al volante di un'auto utilizzando un puntatore laser. L'episodio è avvenuto sabato, poco prima delle 21:30, sulla Gotthardstrasse a Schattdorf. La donna, alla guida di un'auto con targhe urane, aveva appena superato un gruppo di giovani quando è stata colpita dal raggio laser. Lo ha comunicato mercoledì la polizia cantonale urana.
Il puntatore laser verde utilizzato per accecare l'automobilista è stato successivamente recuperato da una pattuglia. La donna ha riportato lesioni agli occhi. Dopo i primi accertamenti, gli agenti hanno fermato diversi giovani di età compresa tra i 13 e i 16 anni. La polizia cantonale urana sta indagando per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
Non è un giocattolo
«I puntatori laser non sono giocattoli», avverte la polizia cantonale. In Svizzera sono consentiti soltanto i puntatori laser di classe 1, che possono essere utilizzati esclusivamente in ambienti chiusi e non all'aperto.
Puntare un raggio laser contro persone, automobilisti o velivoli (elicotteri, aerei, parapendii, ecc.) può inoltre avere gravi conseguenze. Se colpisce gli occhi, il raggio può provocare disturbi temporanei alla vista o, nei casi peggiori, danni permanenti.
Rischio di incidenti
C'è inoltre il rischio che un conducente o un pilota, abbagliato dal laser, perda il controllo del veicolo o dell'aeromobile, mettendo in pericolo la propria sicurezza e quella degli altri.
La polizia urana invita quindi tutti a rispettare rigorosamente le leggi e i divieti in vigore. Le forze dell'ordine chiedono inoltre ai genitori e ai tutori di sensibilizzare i figli sui pericoli e sulle possibili conseguenze di un uso improprio di questi dispositivi.
Un episodio analogo solo pochi giorni fa
Solo pochi giorni fa un episodio analogo si era verificato a scapito di tre membri dell'equipaggio di un elicottero. Impegnato in una missione di soccorso a Reinach (AG), l'equipaggio era stato accecato da ignoti muniti di puntatore laser, riportando lesioni oculari. L'autore del gesto, in questo caso, non era stato rintracciato.