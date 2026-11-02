Mercato del lavoro: le prospettive si offuscano leggermente

Nel commercio all'ingrosso e nell'industria manifatturiera, invece, la ripresa è proseguita. Entrambi i settori avevano registrato valori nettamente negativi alla fine del 2025. Nel commercio all'ingrosso l'indicatore si attesta ora a -1,0 punti, mentre nel settore manifatturiero è pari a -3,4 punti. Le prospettive occupazionali in entrambi i settori rimangono quindi negative, nonostante il miglioramento.