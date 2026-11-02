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Swissport, trattative fallite: i sindacati minacciano lo sciopero

Nessun accordo sul nuovo contratto collettivo per il personale di terra all'aeroporto di Zurigo
Swissport, trattative fallite: i sindacati minacciano lo sciopero
Depositphotos (siyue)
Fonte Ats
elaborata da Redazione
Swissport, trattative fallite: i sindacati minacciano lo sciopero
Nessun accordo sul nuovo contratto collettivo per il personale di terra all'aeroporto di Zurigo

ZURIGO - Le trattative per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del personale di terra di Swissport all'aeroporto di Zurigo sono fallite. Ad annunciarlo sono i sindacati, che minacciano ora misure di lotta sindacale, fino a un possibile sciopero.

Secondo quanto comunicato lunedì dal sindacato del personale di terra dell'aviazione SEV-GATA, Swissport non sarebbe disposta a presentare un'«offerta equa» sulle condizioni di lavoro. Le organizzazioni dei lavoratori denunciano in particolare il rifiuto dell'azienda di accogliere le richieste di aumenti salariali significativi.

Il contratto collettivo attualmente in vigore scadrà alla fine dell'anno. L'ultimo rinnovo risale al 2022, quando, ricorda il sindacato, i dipendenti furono costretti ad accettare importanti sacrifici in seguito alla pandemia di coronavirus. «Già allora i lavoratori dovettero fare dolorose concessioni», sottolinea SEV-GATA.

Le associazioni dei lavoratori si dichiarano comunque disponibili a riprendere il dialogo, a condizione che Swissport presenti una proposta ritenuta equa. In caso contrario, avvertono, saranno pianificate azioni di protesta che potrebbero culminare in uno sciopero del personale di terra dello scalo zurighese.

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