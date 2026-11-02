Un satellite svizzero per prevedere meglio le tempeste solari

ZURIGO - Un satellite svizzero per prevedere con maggiore precisione le tempeste solari e proteggere i satelliti in orbita attorno alla Terra. È questo l'obiettivo di Ethos, il nuovo microsatellite sviluppato dal Politecnico federale di Zurigo (ETH), che a partire dal 2030 contribuirà a migliorare le previsioni della meteorologia spaziale. Lo ha comunicato oggi lo stesso ateneo.