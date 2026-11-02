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Lisa Mazzone vuole tornare agli Stati

La presidente dei Verdi annuncia la candidatura alle federali del 2027. Correrà sia per il Consiglio degli Stati sia per il Nazionale.
Lisa Mazzone vuole tornare agli Stati
20min/Matthias Spicher
Fonte Ats
di Redazione
Lisa Mazzone vuole tornare agli Stati
La presidente dei Verdi annuncia la candidatura alle federali del 2027. Correrà sia per il Consiglio degli Stati sia per il Nazionale.

GINEVRA - La presidente dei Verdi Lisa Mazzone punta a tornare in Consiglio degli Stati. La 38enne ha annunciato l'intenzione di candidarsi alle elezioni federali del 2027 nel canton Ginevra, dopo aver perso il seggio nel 2023. La politica ecologista correrà contemporaneamente anche per il Consiglio nazionale, come ha confermato in un'intervista pubblicata oggi dai giornali del gruppo Tamedia.

Mazzone aveva fatto il suo ingresso a Palazzo federale nel 2015, come deputata al Consiglio nazionale. Quattro anni più tardi era stata eletta alla Camera dei cantoni, dove aveva mantenuto il seggio fino al 2023. Alle ultime federali era stata sconfitta da Mauro Poggia, del Movimento cittadini ginevrini (MCG). L'altro seggio ginevrino agli Stati è attualmente occupato dal socialista Carlo Sommaruga.

VAUD
Lisa Mazzone nuova presidente dei Verdi Svizzeri

Secondo Mazzone, attualmente l'unica presidente di uno dei principali partiti svizzeri a non sedere in Parlamento, Ginevra ha bisogno di una voce «verde, femminile e progressista». La mancata rappresentanza delle donne ginevrine alla Camera dei cantoni, nonostante costituiscano metà della popolazione, «pesa sui dossier politici», ha sottolineato. A suo giudizio, inoltre, il Consiglio degli Stati ha conosciuto una netta svolta a destra.

La presidente dei Verdi intende quindi tornare a Berna per difendere in particolare le questioni ambientali. «La casa brucia e la crisi climatica è qui, anche in Svizzera», ha ricordato. Mazzone non ritiene che il suo ruolo alla guida di un partito d'opposizione sia incompatibile con un eventuale mandato parlamentare. Durante la precedente esperienza agli Stati, ha spiegato, aveva già dimostrato di saper trovare compromessi con le altre forze politiche. «Allo stesso tempo, però, per me è chiaro che come progressisti si vince solo dichiarando apertamente i valori che si sostengono», ha precisato.

In vista delle federali del 2027, i Verdi puntano a conquistare ulteriori seggi al Consiglio degli Stati e a superare il 10% dei consensi. Mazzone ha inoltre ribadito l'ambizione di ottenere un posto in Consiglio federale per un rappresentante ecologista. L'obiettivo è avere un governo che attribuisca «priorità assoluta» alla crisi climatica. «Insieme al PS, intravediamo una finestra di opportunità» per raggiungere questo traguardo, ha concluso la presidente dei Verdi.

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