Lisa Mazzone vuole tornare agli Stati

Secondo Mazzone, attualmente l'unica presidente di uno dei principali partiti svizzeri a non sedere in Parlamento, Ginevra ha bisogno di una voce «verde, femminile e progressista». La mancata rappresentanza delle donne ginevrine alla Camera dei cantoni, nonostante costituiscano metà della popolazione, «pesa sui dossier politici», ha sottolineato. A suo giudizio, inoltre, il Consiglio degli Stati ha conosciuto una netta svolta a destra.

La presidente dei Verdi intende quindi tornare a Berna per difendere in particolare le questioni ambientali. «La casa brucia e la crisi climatica è qui, anche in Svizzera», ha ricordato. Mazzone non ritiene che il suo ruolo alla guida di un partito d'opposizione sia incompatibile con un eventuale mandato parlamentare. Durante la precedente esperienza agli Stati, ha spiegato, aveva già dimostrato di saper trovare compromessi con le altre forze politiche. «Allo stesso tempo, però, per me è chiaro che come progressisti si vince solo dichiarando apertamente i valori che si sostengono», ha precisato.