Fermato con monopattini di contrabbando per 10'000 franchi: era recidivo
Per l'uomo, un 30enne, scattano dazi doganali e una multa salata.
KAISERSTUHL - Pensava di passare inosservato con un carico da oltre 10'000 franchi, ma i doganieri lo conoscevano già. Un cittadino svizzero di 30 anni è stato fermato a metà ottobre a Kaiserstuhl, nel canton Argovia, mentre trasportava 18 monopattini elettrici non dichiarati.
L'uomo è incappato in un controllo mobile dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). All'interno del furgone, gli agenti hanno trovato 18 monopattini elettrici di diversi modelli e quattro caricabatterie. Alla richiesta di esibire i documenti doganali, il conducente non ha saputo fornire quanto necessario.
Per le autorità, però, il trentenne non era affatto uno sconosciuto. Come comunicato lunedì dall'UDSC, in passato aveva già importato più volte merci commerciali senza dichiararle correttamente.
Il nuovo episodio gli è costato caro. La merce è stata tassata d'ufficio, con dazi d'importazione per diverse centinaia di franchi. A questi si è aggiunta una multa superiore ai 1'000 franchi, che il conducente ha dovuto pagare.