Fermato con monopattini di contrabbando per 10'000 franchi: era recidivo

L'uomo è incappato in un controllo mobile dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). All'interno del furgone, gli agenti hanno trovato 18 monopattini elettrici di diversi modelli e quattro caricabatterie. Alla richiesta di esibire i documenti doganali, il conducente non ha saputo fornire quanto necessario.