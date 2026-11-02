Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUCERNA

Candele provocano un incendio in una celebre chiesa

Le fiamme hanno interessato San Leodegario in Corte
Candele provocano un incendio in una celebre chiesa
Depositphotos (santirf)
Fonte Ats
elaborata da Redazione
Candele provocano un incendio in una celebre chiesa
Le fiamme hanno interessato San Leodegario in Corte

LUCERNA - Alcune candele hanno provocato un incendio la scorsa notte nella chiesa di San Leodegario in Corte ("Hofkirche"), la più importante di Lucerna. Non si registrano feriti. È in corso la valutazione dei danni materiali.

Le fiamme sono divampate ieri sera, dopo la chiusura dell'edificio, riferisce oggi in una nota la Chiesa cattolica lucernese, aggiungendo che sono state con ogni probabilità le candele accese durante la messa di Ognissanti a dare fuoco alla struttura in legno del candelabro.

La paraffina si è riversata su gran parte del pavimento, danneggiando il rivestimento in prossimità dell'altare. Il fumo si è propagato fino all'organo che, secondo una prima valutazione, dovrebbe richiedere importanti lavori di pulizia.

La collegiata - considerata uno dei più importanti edifici tardo-rinascimentali della Svizzera - ha riaperto le porte oggi solo dopo mezzogiorno.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
incendiolucernasan leodegario
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Ecco don Funerale
LIVE
CANTONE
2 gior
21
73

Ecco don Funerale

Chiude dopo 130 anni il negozio Gilardoni: «Grazie»
LIVE
LUGANO
2 gior
8
59

Chiude dopo 130 anni il negozio Gilardoni: «Grazie»

Tensione all'esterno di un locale
LIVE
LUGANO
1 gior

Tensione all'esterno di un locale

Shock al torneo di Vienna: raccattapalle crolla in campo
LIVE
TENNIS
1 gior
10
16

Shock al torneo di Vienna: raccattapalle crolla in campo

Una famiglia “stregata” da Halloween: «L'anno scorso è passato anche il sindaco»
LIVE
GORDOLA
2 gior
14
96

Una famiglia “stregata” da Halloween: «L'anno scorso è passato anche il sindaco»

L'Ambrì non muore mai: Lugano schiacciato
LIVE
HCAP / HCL
1 gior
80
170

L'Ambrì non muore mai: Lugano schiacciato

«Noi viviamo l'inferno, e Jessica Moretti va tranquillamente a fare la spesa»
LIVE
CRANS-MONTANA
2 gior
59
175

«Noi viviamo l'inferno, e Jessica Moretti va tranquillamente a fare la spesa»

Serena Chelliah è scomparsa
LIVE
MENDRISIO
2 gior
40
48

Serena Chelliah è scomparsa

Novembre porta il freddo, ma anche tante novità: ecco cosa cambia in Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
31

Novembre porta il freddo, ma anche tante novità: ecco cosa cambia in Svizzera

Piattaforma di carico delle carrozzine si stacca e finisce sull'asfalto
LIVE
BIASCA
2 gior
51

Piattaforma di carico delle carrozzine si stacca e finisce sull'asfalto

Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita
LIVE
VALLESE
22 ore

Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita

Scontro tra due auto all'uscita dell'A2
LIVE
BELLINZONA
1 gior
10

Scontro tra due auto all'uscita dell'A2

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa
LIVE
CANTONE
5 ore
33
97

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa

Basilea battuto, il Lugano non molla e vola a +9 sullo Young Boys
LIVE
SUPER LEAGUE
19 ore
23
69

Basilea battuto, il Lugano non molla e vola a +9 sullo Young Boys

Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»
LIVE
LUGANO
1 gior
34
93

Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»

«Anche in Svizzera c'è chi non ha più nulla da perdere»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
42
110

«Anche in Svizzera c'è chi non ha più nulla da perdere»

Djokovic su Federer: «Mai stati amici»
LIVE
TENNIS
2 gior
17
32

Djokovic su Federer: «Mai stati amici»

Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo
LIVE
ZURIGO
21 ore
15
89

Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo

«Ti curano solo se sei ricco»
LIVE
ATLETICA
1 gior
9
38

«Ti curano solo se sei ricco»

La Vallemaggia torna ufficialmente a unirsi. Marchesi: «Nessun'opera può cancellare il dolore»
LIVE
VALLEMAGGIA
2 gior
9
58

La Vallemaggia torna ufficialmente a unirsi. Marchesi: «Nessun'opera può cancellare il dolore»

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio
LIVE
LUGANO
7 ore
36
72

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio

Ha parlato a lungo con i media e quando il corpo è stato identificato, è scoppiato a piangere
LIVE
ARGOVIA
17 ore
7
28

Ha parlato a lungo con i media e quando il corpo è stato identificato, è scoppiato a piangere

Sciopero generale, a Milano in 30mila invadono la Tangenziale Est
LIVE
ITALIA
3 gior
31
79

Sciopero generale, a Milano in 30mila invadono la Tangenziale Est

Il vero spavento? Quel flash che scatta a bordo strada
LIVE
CANTONE
2 gior
4
37

Il vero spavento? Quel flash che scatta a bordo strada

Fermo a Camignolo, «ora Gobbi e il Governo cosa dicono?»
LIVE
CANTONE
3 gior
28
87

Fermo a Camignolo, «ora Gobbi e il Governo cosa dicono?»

Daro, costruzioni bloccate e riali a rischio: cosa sta succedendo sulla collina?
LIVE
BELLINZONA
1 gior
19

Daro, costruzioni bloccate e riali a rischio: cosa sta succedendo sulla collina?

55enne ucciso a coltellate in un bar, un fermo nel Comasco
LIVE
ITALIA
1 gior

55enne ucciso a coltellate in un bar, un fermo nel Comasco

Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
61

Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»
LIVE
CANTONE
7 ore
31
38

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»

Un Halloween alternativo
LIVE
STABIO
1 gior
6
83

Un Halloween alternativo

Lara, nessun ripensamento
LIVE
SCI ALPINO
3 gior
31
47

Lara, nessun ripensamento

Tutti denunciati
LIVE
CANTONE
7 ore
13
31

Tutti denunciati

Reati violenti in città: il primato è svizzero
LIVE
LUGANO
2 gior
30
95

Reati violenti in città: il primato è svizzero

Sciare costa sempre di più: ecco quanto si pagava 20 anni fa
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
38

Sciare costa sempre di più: ecco quanto si pagava 20 anni fa

Bambini in manette sul volantino di Halloween: la polizia di Aarau nella bufera
LIVE
ARGOVIA
1 gior
9
59

Bambini in manette sul volantino di Halloween: la polizia di Aarau nella bufera

Proteste a Zurigo e Basilea: notte di incendi e scontri
LIVE
SVIZZERA
1 gior
43
104

Proteste a Zurigo e Basilea: notte di incendi e scontri

L'Ambrì fa tremare l'armata Zurigo e si guadagna un punto
LIVE
HCAP
2 gior
4
62

L'Ambrì fa tremare l'armata Zurigo e si guadagna un punto

Lo squalo superstar che ha conquistato il mondo (e il web)
LIVE
FOCUS
3 gior
8

Lo squalo superstar che ha conquistato il mondo (e il web)

«Mia madre beveva anche al mattino»
LIVE
ZURIGO
15 ore
21

«Mia madre beveva anche al mattino»

Essere attratti da ciò che ci distruggerà
LIVE
CANTONE
2 gior
17

Essere attratti da ciò che ci distruggerà

La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma
LIVE
GERMANIA
1 gior
1
38

La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma

Scontro allo svincolo di Bellinzona Nord, chiusa la strada cantonale
LIVE
BELLINZONA
3 gior
1
11

Scontro allo svincolo di Bellinzona Nord, chiusa la strada cantonale

Tagli e privatizzazioni: «Chi ci guadagna e chi ci perde davvero?»
LIVE
CANTONE
20 ore
26
36

Tagli e privatizzazioni: «Chi ci guadagna e chi ci perde davvero?»

Finalmente Valentina Tioli
LIVE
LUGANO
1 gior
15

Finalmente Valentina Tioli

Kane ha goduto per un pugno di voti
LIVE
LONDRA
1 gior
25

Kane ha goduto per un pugno di voti

Che Ambrì!
LIVE
HCAP - L'ANALISI
7 ore
11
67

Che Ambrì!

Ex docente delle Medie di Giubiasco, c'è la data del processo
LIVE
GIUBIASCO
20 ore

Ex docente delle Medie di Giubiasco, c'è la data del processo

«Ho ringraziato Mansueto per tutto quello che fa per il Lugano»
LIVE
FCL
17 ore
36
19

«Ho ringraziato Mansueto per tutto quello che fa per il Lugano»

Donna ammanettata, PS contro PLR: «Grave attacco alla Magistratura»
LIVE
CANTONE
2 gior
17
79

Donna ammanettata, PS contro PLR: «Grave attacco alla Magistratura»

«C'è la maggioranza per ribaltare le politiche di Netanyahu»
LIVE
ISRAELE
1 gior
10
64

«C'è la maggioranza per ribaltare le politiche di Netanyahu»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese
LIVE
SVIZZERA
20 min
2

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese

Due alpinisti morti durante un'escursione
LIVE
URI
1 ora

Due alpinisti morti durante un'escursione

«Le criptovalute non sono una priorità in Svizzera»
LIVE
SVIZZERA
2 ore
10

«Le criptovalute non sono una priorità in Svizzera»

Jona, lo svizzero che ha combattuto per l'Ucraina: si va verso l'archiviazione
LIVE
SVIZZERA
3 ore
11
68

Jona, lo svizzero che ha combattuto per l'Ucraina: si va verso l'archiviazione

Crans-Montana, Jacques Moretti di nuovo interrogato a Sion
LIVE
SVIZZERA
4 ore
2
5

Crans-Montana, Jacques Moretti di nuovo interrogato a Sion

Fermato con monopattini di contrabbando per 10'000 franchi: era recidivo
LIVE
ARGOVIA
4 ore
3
15

Fermato con monopattini di contrabbando per 10'000 franchi: era recidivo

Mercato del lavoro: le prospettive si offuscano leggermente
LIVE
SVIZZERA
4 ore
2

Mercato del lavoro: le prospettive si offuscano leggermente

Swissport, trattative fallite: i sindacati minacciano lo sciopero
LIVE
SVIZZERA
4 ore
6

Swissport, trattative fallite: i sindacati minacciano lo sciopero

Uno sparo durante una lite, scattano le ricerche
LIVE
SCIAFFUSA
5 ore
5

Uno sparo durante una lite, scattano le ricerche

Un satellite svizzero per prevedere meglio le tempeste solari
LIVE
SVIZZERA
5 ore
9

Un satellite svizzero per prevedere meglio le tempeste solari