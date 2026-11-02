Candele provocano un incendio in una celebre chiesa
Le fiamme hanno interessato San Leodegario in Corte
LUCERNA - Alcune candele hanno provocato un incendio la scorsa notte nella chiesa di San Leodegario in Corte ("Hofkirche"), la più importante di Lucerna. Non si registrano feriti. È in corso la valutazione dei danni materiali.
Le fiamme sono divampate ieri sera, dopo la chiusura dell'edificio, riferisce oggi in una nota la Chiesa cattolica lucernese, aggiungendo che sono state con ogni probabilità le candele accese durante la messa di Ognissanti a dare fuoco alla struttura in legno del candelabro.
La paraffina si è riversata su gran parte del pavimento, danneggiando il rivestimento in prossimità dell'altare. Il fumo si è propagato fino all'organo che, secondo una prima valutazione, dovrebbe richiedere importanti lavori di pulizia.
La collegiata - considerata uno dei più importanti edifici tardo-rinascimentali della Svizzera - ha riaperto le porte oggi solo dopo mezzogiorno.