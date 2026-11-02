Due alpinisti morti durante un'escursione
Le vittime sono state recuperate dopo una vasta operazione di soccorso. La polizia ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente.
Le vittime sono state recuperate dopo una vasta operazione di soccorso. La polizia ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente.
GÖSCHENEN - Due escursionisti sono stati trovati morti nella zona dello Schinstock, una montagna di oltre 3'000 metri nel comune urano di Göschenen. Lo comunicano la Polizia cantonale e la Procura di Uri.
L'allarme è scattato domenica 1° novembre 2026, poco prima delle 14, quando la Polizia cantonale ha ricevuto la segnalazione di un incidente che coinvolgeva due escursionisti. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso, che hanno avviato una vasta operazione di ricerca e recuperato i corpi delle due persone.
Le circostanze della tragedia non sono ancora chiare. La Polizia cantonale di Uri ha avviato un'indagine, coordinata dalla Procura cantonale, per ricostruire la dinamica dell'incidente.
Alle operazioni hanno partecipato la Rega, il Soccorso alpino svizzero, il Care Team Uri, un'impresa privata di pompe funebri, la Procura e la Polizia cantonale di Uri.