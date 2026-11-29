Autore di 18 punti e 8 assist, il giocatore del Lietkabelis ha però fallito il successivo tiro libero. Dall'altra parte, il playmaker britannico Jelani Watson-Gayle ha trovato il canestro della vittoria con una tripla dalla lunga distanza a 2,1 secondi dalla fine. L'ultimo tentativo di Schumacher sulla sirena non è andato a bersaglio.

Gli uomini di Thibaut Petit erano riusciti a rimontare uno svantaggio di nove punti (67-58), accumulato dopo aver incassato un parziale di 13-2 nell'ultimo quarto. Tra i protagonisti della formazione rossocrociata anche Selim Fofana (17 punti e 5 rimbalzi) e Yasmin Mambo (16 punti e 9 rimbalzi).