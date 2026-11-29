La Svizzera si arrende alla Gran Bretagna a due secondi dalla fine
La squadra elvetica ha mancato di poco l’impresa domenica nella sua terza partita del 2° turno pre-qualificativo dell’Euro 2029.
NEWCASTLE - La Svizzera ha sfiorato l'impresa domenica a Newcastle, nella sua terza partita del secondo turno di prequalificazione agli Europei del 2029. La selezione di Thibaut Petit si è arresa per 85-82 alla Gran Bretagna, che si è così assicurata il primo posto nel gruppo E.
Travolti per 110-75 dagli stessi britannici nella prima giornata, disputata a fine agosto a Friburgo, gli elvetici sono rimasti questa volta in corsa fino all'ultimo. A 14 secondi dalla sirena, Alex Schumacher ha infatti firmato il canestro del pareggio (82-82).
Autore di 18 punti e 8 assist, il giocatore del Lietkabelis ha però fallito il successivo tiro libero. Dall'altra parte, il playmaker britannico Jelani Watson-Gayle ha trovato il canestro della vittoria con una tripla dalla lunga distanza a 2,1 secondi dalla fine. L'ultimo tentativo di Schumacher sulla sirena non è andato a bersaglio.
Gli uomini di Thibaut Petit erano riusciti a rimontare uno svantaggio di nove punti (67-58), accumulato dopo aver incassato un parziale di 13-2 nell'ultimo quarto. Tra i protagonisti della formazione rossocrociata anche Selim Fofana (17 punti e 5 rimbalzi) e Yasmin Mambo (16 punti e 9 rimbalzi).
La Svizzera disputerà l'ultima partita del girone a fine febbraio contro la Slovacchia. La prossima estate affronterà poi il terzo turno di prequalificazione, al termine del quale saranno assegnati gli ultimi quattro posti per accedere alle qualificazioni vere e proprie.