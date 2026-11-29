Nel secondo periodo il Davos ha alzato il ritmo, cercando con insistenza il gol che avrebbe riaperto la partita. Gli uomini di Holden si sono però scontrati con uno Schlegel in serata di grazia. Due interventi, in particolare, hanno strappato gli applausi attorno a metà incontro, quando Sanford era sulla panchina dei penalizzati: prima una parata di guantone sulla staffilata dalla blu di Andersson, poi un intervento di gambale sul tiro al volo di Tambellini.

Il dominio grigionese è stato interrotto soltanto dai due minuti di powerplay concessi ai bianconeri in seguito alla penalità di Frehner. Il periodo si è poi chiuso con qualche scintilla di troppo: una breve scazzottata tra lo stesso numero 93 del Davos e Müller, segnale del crescente nervosismo soprattutto tra le fila gialloblù.