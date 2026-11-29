Un intrattabile Schlegel regala tre punti d'oro al Lugano
Partita perfetta del portiere bianconero che blinda la porta nel 2-0 con cui la truppa di Mitell si è imposta sulla pista del Davos.
DAVOS - A Davos il Lugano cercava la seconda vittoria consecutiva per chiudere il weekend a punteggio pieno. I bianconeri hanno centrato l'obiettivo con una prestazione di carattere, imponendosi per 2-0 sul ghiaccio grigionese e conquistando così sei punti in due partite.
A spianare la strada ai bianconeri, in un primo tempo piuttosto equilibrato, ci ha pensato un ritrovato Lycksell. Lo svedese, reduce da tre gol e un assist nelle ultime tre uscite, ha impiegato poco più di tre minuti per aggirare la gabbia e sorprendere un Hollenstein non del tutto esente da colpe. Sostenuto da un ottimo Schlegel tra i pali e da un pizzico di fortuna - con Tambellini fermato dal ferro - il Lugano ha poi trovato il raddoppio grazie a un polsino chirurgico di Morini, imbeccato da Aleksi Peltonen.
Nel secondo periodo il Davos ha alzato il ritmo, cercando con insistenza il gol che avrebbe riaperto la partita. Gli uomini di Holden si sono però scontrati con uno Schlegel in serata di grazia. Due interventi, in particolare, hanno strappato gli applausi attorno a metà incontro, quando Sanford era sulla panchina dei penalizzati: prima una parata di guantone sulla staffilata dalla blu di Andersson, poi un intervento di gambale sul tiro al volo di Tambellini.
Il dominio grigionese è stato interrotto soltanto dai due minuti di powerplay concessi ai bianconeri in seguito alla penalità di Frehner. Il periodo si è poi chiuso con qualche scintilla di troppo: una breve scazzottata tra lo stesso numero 93 del Davos e Müller, segnale del crescente nervosismo soprattutto tra le fila gialloblù.
Nel terzo periodo Schlegel ha continuato a tenere inviolata la propria porta, negando il gol al Davos anche con un triplo intervento. Il Lugano - che nel frattempo ha dovuto rinunciare al proprio top scorer Fazzini per un problema fisico non meglio precisato - è comunque riuscito a rendersi pericoloso con una ripartenza di Sanford in inferiorità numerica.
Con il moltiplicarsi delle penalità, Mittell ha provato a riportare la calma chiamando un time-out già al 49'. La partita si è fatta ancora più aperta e al 51' il Lugano ha avuto una clamorosa occasione per chiuderla: in una situazione di tre contro uno, Henry, servito da Kupari, ha concluso a botta sicura, ma Hollenstein ha salvato tutto con il gambale.
Poco dopo il Davos ha trovato la via del gol, illudendosi di aver dimezzato lo svantaggio. La rete è stata infatti annullata per un contatto tra il giovane Klaus e Schlegel. Il successivo coach challenge di Holden, anziché restituire il gol ai grigionesi, ha regalato al Lugano una superiorità numerica. I bianconeri non ne hanno approfittato, ma poco dopo anche il Davos ha sprecato l'ennesimo powerplay, confermando le proprie difficoltà in questo esercizio, nel quale è la squadra meno efficace della Lega.
Il Lugano ha così difeso il doppio vantaggio fino alla sirena, completando un weekend perfetto. Una vittoria costruita sulla solidità difensiva e, soprattutto, sulle 29 parate di uno Schlegel semplicemente intrattabile.
DAVOS - LUGANO 0-2 (0-2, 0-0, 0-0)
Reti: 3'12" Lycksell 0-1; Morini (A. Peltonen) 0-2.
DAVOS - Hollenstein; Gernat, Frick; Schreiber, Jäger, Aebli; Jung, Andersson; Tambellini, Nussbaumer, Lemieux; Gross, Allard; Asplund, Corvi, Frehner; Van der Kaaji; Parrée, Blandisi, Hunziker; Klaus.
LUGANO - Schlegel; Dahlström, Aebischer; Lycksell, Shore, M. Zanetti; Müller, Alatalo; Canonica, Sanford, Fazzini; B. Zanetti, E. Togni; Timashov, Kupari, Henry; Cjunskis; A. Peltonen, Morini, Besanidis; Tanner.
Penalità: 5x2' Davos, 6x2' Lugano.
VAT Arena, 6'547 spettatori. Arbitri: Lemelin - Wiegand / Cattaneo - Bachelut.
Ajoie battuto a Zurigo - Nell'altra sfida odierna, lo Zurigo capolista ha superato l'Ajoie per 4-3. Protagonista assoluto dell'incontro è stato lo svedese Frödén, autore di una sontuosa tripletta. Le altre reti portano la firma di Malgin (autore del momentaneo 2-0), Wick, Robin e Nättinen.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|25
|63
|23
|2
|104
|56
|48
|2
|Berna
|25
|48
|16
|9
|81
|68
|13
|3
|Zugo
|21
|47
|15
|6
|75
|42
|33
|4
|Ambrì
|25
|44
|15
|10
|81
|71
|10
|5
|Langnau
|26
|41
|13
|13
|89
|76
|13
|6
|Ginevra
|26
|39
|13
|13
|66
|84
|-18
|7
|Lausanne HC
|26
|36
|13
|13
|78
|87
|-9
|8
|Ajoie
|26
|35
|13
|13
|78
|84
|-6
|9
|Lugano
|26
|35
|11
|15
|76
|82
|-6
|10
|Friborgo
|25
|31
|10
|15
|71
|66
|5
|11
|Bienne
|24
|28
|8
|16
|77
|90
|-13
|12
|Davos
|25
|27
|9
|16
|57
|73
|-16
|13
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|26
|27
|8
|18
|68
|92
|-24
|14
|EHC Kloten
|26
|27
|9
|17
|62
|92
|-30