Non sono mancate le rimonte spettacolari, a partire da quella del francese Flavio Vitale che, sfruttando le condizioni ancora favorevoli del tracciato, ha firmato il miglior tempo di manche e guadagnato ben 17 posizioni, risalendo fino al sesto posto. Ancora più in alto è arrivato il connazionale Alban Elezi Cannaferina, quinto dopo aver recuperato 16 posizioni.

Buone le prove di Luca Aerni e Thomas Tumler, che hanno chiuso rispettivamente al 12esimo e al 17esimo posto. Da dimenticare, invece, la seconda manche di Loic Meillard, che ha perso ben 14 posizioni, scivolando al 22esimo posto.