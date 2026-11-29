Pinheiro Braathen si conferma... gigantesco
A Copper Mountain il brasiliano vince il suo secondo gigante consecutivo. Solo ottavo Odermatt.
COPPER MOUNTAIN - Lucas Pinheiro Braathen si è confermato gigantesco anche a Copper Mountain. Nella seconda manche il brasiliano ha infatti recuperato i 33 centesimi di distacco che aveva da Brennsteiner, imponendosi anche sulla pista del Colorado. Secondo proprio l'austriaco, che qui aveva trionfato l'anno scorso. Sul terzo gradino del podio è invece salito il tedesco Anton Grammel, approfittando dell'uscita del belga Sam Maes a pochi metri dal traguardo.
Non è invece riuscito a fare la differenza Marco Odermatt. Il fenomeno svizzero, già poco brillante nella prima manche, ha perso altre due posizioni, chiudendo all'ottavo posto.
Non sono mancate le rimonte spettacolari, a partire da quella del francese Flavio Vitale che, sfruttando le condizioni ancora favorevoli del tracciato, ha firmato il miglior tempo di manche e guadagnato ben 17 posizioni, risalendo fino al sesto posto. Ancora più in alto è arrivato il connazionale Alban Elezi Cannaferina, quinto dopo aver recuperato 16 posizioni.
Buone le prove di Luca Aerni e Thomas Tumler, che hanno chiuso rispettivamente al 12esimo e al 17esimo posto. Da dimenticare, invece, la seconda manche di Loic Meillard, che ha perso ben 14 posizioni, scivolando al 22esimo posto.