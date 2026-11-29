Comanda Brennsteiner: lontanissimi Odermatt e Meillard
L'austriaco è stato il migliore sul primo tracciato del gigante di Copper Mountain. In agguato Pinheiro Braathen, mentre gli svizzeri sono a oltre un secondo.
COPPER MOUNTAIN - Marco Odermatt e Loïc Meillard dovranno cambiare marcia nella seconda manche del gigante di Copper Mountain per ambire a un posto sul podio. A dominare la prima discesa tra le porte larghe in Colorado è stato l'austriaco Stefan Brennsteiner, già vincitore un anno fa sulla stessa pista.
Sotto un sole splendente, Brennsteiner ha preceduto di 33 centesimi il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, vincitore del gigante inaugurale di Sölden, e di 41 il belga Sam Maes. Quest'ultimo andrà a caccia del primo podio della carriera nella seconda manche, in programma alle 21.00.
Partito con il pettorale numero 2, Marco Odermatt ha rischiato di rivivere quanto accaduto lo scorso anno, quando era uscito di scena nella prima manche. Il nidvaldese è rimasto impigliato in una porta nella parte iniziale del tracciato, ma è riuscito a raggiungere il traguardo. Il quattro volte vincitore della Coppa di specialità del gigante accusa un ritardo di 73 centesimi dal terzo posto.
Poco più attardato Loïc Meillard, ottavo a 1''28 da Brennsteiner. Dopo una buona partenza, il vallesano ha perso quasi un secondo nella seconda metà del tracciato.
Anche altri due rossocrociati dovrebbero accedere alla seconda manche: il vallesano Luca Aerni, provvisoriamente 13° a 1''64, e Thomas Tumler, 15° a 1''67 e miglior elvetico lo scorso anno in Colorado (nono). Fuori dai primi trenta, invece, Gino Caviezel, a 3''03.