Partito con il pettorale numero 2, Marco Odermatt ha rischiato di rivivere quanto accaduto lo scorso anno, quando era uscito di scena nella prima manche. Il nidvaldese è rimasto impigliato in una porta nella parte iniziale del tracciato, ma è riuscito a raggiungere il traguardo. Il quattro volte vincitore della Coppa di specialità del gigante accusa un ritardo di 73 centesimi dal terzo posto.

Poco più attardato Loïc Meillard, ottavo a 1''28 da Brennsteiner. Dopo una buona partenza, il vallesano ha perso quasi un secondo nella seconda metà del tracciato.