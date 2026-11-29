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Kimi Antonelli trionfa anche in Qatar
L’italiano e la sua Mercedes hanno conquistato la 22esima e penultima prova del campionato mondiale di Formula 1. Sul podio anche Russell e Piastri.
AFP
Kimi Antonelli trionfa anche in Qatar
L’italiano e la sua Mercedes hanno conquistato la 22esima e penultima prova del campionato mondiale di Formula 1. Sul podio anche Russell e Piastri.
FORMULA 1 - Kimi Antonelli ha conquistato il Gran Premio del Qatar, 22esima e penultima prova del Mondiale di Formula 1, al termine di una gara senza particolari sussulti.
Il pilota italiano della Mercedes, già campione del mondo, ha centrato un nuovo successo partendo dalla seconda posizione in griglia.
Alle sue spalle si è piazzato il compagno di squadra, il britannico George Russell, scattato dalla pole position. Sul terzo gradino del podio l'australiano Oscar Piastri (McLaren).
THE POINTS SCORERS IN QATAR 🇶🇦 #F1 #QatarGP https://t.co/dorqIhEfUj— Formula 1 (@F1) November 29, 2026
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