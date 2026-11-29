Camille Rast spodesta la Regina a casa sua
Prestazione straordinaria della vallesana. Solo terza Mikaela Shiffrin. Holdener inforca nella seconda manche. Christen per la prima volta nelle quindici.
KILLINGTON - Camille Rast spodesta la regina Mikaela Shiffrin e conquista per la seconda volta in carriera, dopo il trionfo del 2024, lo slalom di Killington.
Già brillante nella prima manche, la vallesana si è superata nella seconda, precedendo l'attuale leader della specialità Lara Colturi (+0"09) e Mikaela Shiffrin (+0"59), che non è riuscita a ripetersi dopo la prima manche. Per la 27enne campionessa del mondo in carica si tratta del quinto successo in Coppa del Mondo.
Se Camille festeggia, Wendy Holdener mastica amaro. L'esperta svittese ha infatti inforcato nella seconda manche, incappando nella seconda uscita consecutiva dopo quella di Gurgl. Buona prova, invece, per le altre due elvetiche qualificatesi per la seconda manche: Eliane Christen e Aline Hoepli, rispettivamente 15esima e 18esima.
5. Weltcup-Sieg für Camille Rast! Die Weltmeisterin gewinnt wie schon vor zwei Jahren den Slalom in Killington - vor Lara Colturi und Mikaela Shiffrin. Für Camille ist es der erste Podestplatz des Winters. Eliane Christen wird 15., Aline Höpli 18. Wendy Holdener fädelt im zweiten Lauf ein. 📷 Keystone-SDA #swissskiteam #spiritofchampions— SwissSkiTeam (@swissskiteam) November 29, 2026