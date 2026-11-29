Già brillante nella prima manche, la vallesana si è superata nella seconda, precedendo l'attuale leader della specialità Lara Colturi (+0"09) e Mikaela Shiffrin (+0"59), che non è riuscita a ripetersi dopo la prima manche. Per la 27enne campionessa del mondo in carica si tratta del quinto successo in Coppa del Mondo.

Se Camille festeggia, Wendy Holdener mastica amaro. L'esperta svittese ha infatti inforcato nella seconda manche, incappando nella seconda uscita consecutiva dopo quella di Gurgl. Buona prova, invece, per le altre due elvetiche qualificatesi per la seconda manche: Eliane Christen e Aline Hoepli, rispettivamente 15esima e 18esima.