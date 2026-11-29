A regalare il primo punto all'Italia era stato Lorenzo Musetti, che in 3 ore e 2 minuti aveva superato in rimonta (6-7, 6-2, 6-1) l'astro nascente del tennis iberico Rafael Jodar. Flavio Cobolli si era poi dovuto arrendere alla classe cristallina di Carlos Alcaraz, che si era imposto in due set (6-2, 7-6). A decidere la sfida è stato dunque il doppio: l'affiatata coppia composta da Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori ha avuto la meglio su Carlos Alcaraz e Marcel Granollers (6-2, 7-5), facendo esplodere di gioia la Bologna Fiere Arena.