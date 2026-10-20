Caccia e proprietà privata: quando il confine è una recinzione

L’interrogazione richiama l’articolo 699 del Codice civile svizzero, che disciplina l’accesso ai boschi e ai pascoli altrui secondo gli usi locali e riserva al diritto cantonale la possibilità di stabilire norme più precise sull’accesso ai fondi altrui per l’esercizio della caccia e della pesca. La legislazione ticinese prevede inoltre limitazioni all’attività venatoria per ragioni di sicurezza e impone ai cacciatori di accertarsi, prima di sparare, che sia escluso qualsiasi pericolo per le persone e per la proprietà di terzi.