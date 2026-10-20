Splügen-Tambo guarda al Ticino e Ghielmetti resta al timone

Un legame sempre più stretto con il Ticino

A rafforzare i rapporti con la Svizzera italiana contribuiscono anche Mattia Santoro, responsabile della scuola di sport invernali, e Martina Ponti, attiva nel marketing e nelle vendite.

«Splügen ha tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento ancora più importante per gli appassionati di sport invernali del Ticino. La vicinanza, la qualità del comprensorio e l'autenticità della destinazione rappresentano punti di forza che vogliamo valorizzare. Il nostro obiettivo è rafforzare ulteriormente questo legame e far conoscere Splügen a un pubblico ticinese sempre più ampio», dichiara Ghielmetti.