Splügen-Tambo guarda al Ticino e Ghielmetti resta al timone
Confermato nel Consiglio di amministrazione, punta a rafforzare il legame con gli sciatori ticinesi. Impianti aperti dal 28 novembre, neve permettendo.
SPLÜGEN - Thomas Ghielmetti è stato riconfermato nel Consiglio di amministrazione di Splügen-Tambo AG. Una nomina che conferma la volontà della società grigionese di rafforzare i rapporti con il pubblico ticinese. L'apertura degli impianti per la stagione invernale 2026/2027 è prevista per sabato 28 novembre, condizioni meteorologiche e di innevamento permettendo.
Nel CdA sono stati confermati anche Jan Michal, presidente, Sascha Bigger, vicepresidente e responsabile delle finanze, e Christian Simmen, rappresentante del Comune di Rheinwald. Lascia invece il Consiglio Luca de Marchi, ringraziato dalla società per il contributo fornito durante il suo mandato.
Un legame sempre più stretto con il Ticino
A rafforzare i rapporti con la Svizzera italiana contribuiscono anche Mattia Santoro, responsabile della scuola di sport invernali, e Martina Ponti, attiva nel marketing e nelle vendite.
«Splügen ha tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento ancora più importante per gli appassionati di sport invernali del Ticino. La vicinanza, la qualità del comprensorio e l'autenticità della destinazione rappresentano punti di forza che vogliamo valorizzare. Il nostro obiettivo è rafforzare ulteriormente questo legame e far conoscere Splügen a un pubblico ticinese sempre più ampio», dichiara Ghielmetti.
Le novità della stagione
Situato nei Grigioni, lungo l'asse del San Bernardino, il comprensorio di Splügen-Tambo offre piste per diversi livelli di preparazione. Tra le novità dell'inverno figura il nuovo impianto di innevamento artificiale, presentato durante l'estate.
Per le famiglie è previsto un pacchetto acquistabile alle casse: 100 franchi per un adulto e due bambini oppure 140 franchi per due adulti e due bambini, con un supplemento di 20 franchi per ogni bambino aggiuntivo.
Gli aggiornamenti sulle condizioni della neve, sull'apertura degli impianti e sulle offerte saranno pubblicati sui canali ufficiali di Splügen-Tambo AG.