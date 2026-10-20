Un nuovo defibrillatore per la Società Svizzera di Salvataggio di Lugano
Il regalo, da parte della Fondazione Ticino Cuore, arriva in occasione del 75esimo anniversario della Sezione luganese.
Il regalo, da parte della Fondazione Ticino Cuore, arriva in occasione del 75esimo anniversario della Sezione luganese.
LUGANO - In occasione del suo 75° anniversario, la Società Svizzera di Salvataggio (SSS) Sezione Lugano ha ricevuto dalla Fondazione Ticino Cuore un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). L’apparecchio completerà la dotazione sanitaria dei mezzi d’intervento dell’associazione.
Da 75 anni la SSS Lugano è un punto di riferimento per la sicurezza sulle acque del Ceresio, la prevenzione degli incidenti e il soccorso alla popolazione. I suoi volontari non intervengono solo in acqua: collaborano anche con le autorità e i partner del sistema di emergenza durante manifestazioni, eventi pubblici e operazioni di soccorso.
La società fa inoltre parte della rete cantonale First Responder, che Ticino Soccorso 144 attiva in caso di arresto cardiaco.
In questi casi ogni minuto è determinante: avere subito a disposizione un DAE può aumentare sensibilmente le probabilità di sopravvivenza. Grazie alla donazione, gli equipaggi potranno intervenire in modo ancora più rapido ed efficace in attesa dei servizi sanitari professionali.
«Questa donazione rappresenta un segnale concreto di fiducia e di sostegno al nostro operato», sottolinea la direzione della SSS Lugano. «Avere un defibrillatore su tutti i nostri mezzi significa offrire un servizio ancora più completo alla popolazione e agli utenti del lago e delle sue rive».