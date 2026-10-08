Aziende cantonali, ma quanto prendono i membri dei Cda?

La serie di atti parlamentari presentati oggi dai deputati dell'MPS va ad accendere ulteriori riflettori sul caso dei "gettoni" che nelle scorse settimane aveva interessato in particolare modo le remunerazioni dei membri del CdA delle Aziende Industiali di Lugano (AIL). Caso in cui lo stesso Movimento aveva prima inviato una lettera aperta al Municipio di Lugano e successivamente, a firma di Giuseppe Sergi, interpellato anche il Consiglio di Stato in materia di gestione delle aziende interamente pubbliche e trasparenza, chiedendo quali sono gli strumenti di cui il Cantone dispone per vigilare su come i singoli Comuni gestiscono la propria partecipazione.