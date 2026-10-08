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Aziende cantonali, ma quanto prendono i membri dei Cda?

Quattro interrogazioni dell'MPS chiedono al governo di fare chiarezza sui versamenti dei singoli membri dei Consigli d'amministrazione di AET, ACR, EOC e BancaStato
Aziende cantonali, ma quanto prendono i membri dei Cda?
Ti-Press/ACR
di Cronaca Ticino
Aziende cantonali, ma quanto prendono i membri dei Cda?
Quattro interrogazioni dell'MPS chiedono al governo di fare chiarezza sui versamenti dei singoli membri dei Consigli d'amministrazione di AET, ACR, EOC e BancaStato

BELLIZONA - Non tradizionali domande ma tabelle da riempire. Quattro per l'esattezza, una per ogni interrogazione presentata. Così l'MPS chiede al Consiglio di Stato di effettuare una radiografia di quelli che sono i compensi versati ai singoli membri dei Consigli d'amministrazione delle principali aziende cantonali.

A essere poste sotto esame sono l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR), l'Azienda Elettrica Ticinese (AET), l'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) e BancaStato. E per tutte queste, al governo viene chiesto di indicare ─ per ogni membro ─ il versamento complessivo per l'anno 2026; le indennità ricevute; il rimborso delle spese di trasferta sostenute; le indennità per presenze supplementari e gli eventuali mandati ad hoc dei singoli componenti.

Inoltre, nel caso del CdA di BancaStato, Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi aggiungono una colonna ulteriore, chiedendo di dare conto anche dei versamenti ricevuti da Axion Bank.

LUGANO
«Il Municipio faccia chiarezza sulle remunerazioni del CdA di AIL»

La serie di atti parlamentari presentati oggi dai deputati dell'MPS va ad accendere ulteriori riflettori sul caso dei "gettoni" che nelle scorse settimane aveva interessato in particolare modo le remunerazioni dei membri del CdA delle Aziende Industiali di Lugano (AIL). Caso in cui lo stesso Movimento aveva prima inviato una lettera aperta al Municipio di Lugano e successivamente, a firma di Giuseppe Sergi, interpellato anche il Consiglio di Stato in materia di gestione delle aziende interamente pubbliche e trasparenza, chiedendo quali sono gli strumenti di cui il Cantone dispone per vigilare su come i singoli Comuni gestiscono la propria partecipazione.

CANTONE
Remunerazioni nelle AIL, l'MPS: «Quali garanzie per l'interesse pubblico?»
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