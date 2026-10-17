L'UDC critica la sinistra per le posizioni pro Ue

«Dalle ultime elezioni federali del 2023, l'UDC ha registrato un netto progresso nei cantoni perché le svizzere e gli svizzeri sono preoccupati (...) per l'immigrazione incontrollata, il caos nel settore dell'asilo e per il futuro del Paese», ha dichiarato il consigliere nazionale svittese davanti a 342 delegati e 100 ospiti presenti.