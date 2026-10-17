L'UDC critica la sinistra per le posizioni pro Ue
Il presidente Dettling e Martullo-Blocher mettono in guardia contro la perdita di sovranità nazionale nei negoziati con Bruxelles.
BERNA - Aprendo oggi l'assemblea dei delegati riuniti a Bulle (FR), il presidente dell'UDC, Marcel Dettling, ha attaccato la sinistra e quei «venduti che minacciano l'autodeterminazione della Svizzera e spingono per un avvicinamento all'Ue».
«Dalle ultime elezioni federali del 2023, l'UDC ha registrato un netto progresso nei cantoni perché le svizzere e gli svizzeri sono preoccupati (...) per l'immigrazione incontrollata, il caos nel settore dell'asilo e per il futuro del Paese», ha dichiarato il consigliere nazionale svittese davanti a 342 delegati e 100 ospiti presenti.
Dettling ha precisato che dal 2023 l'UDC ha conquistato 68 seggi nei parlamenti cantonali. Il partito conta oggi 622 deputati cantonali.
Dettling ha attaccato gli accordi bilaterali III con l'Unione europea (Ue) criticando quei deputati «che vogliono impedire una votazione popolare (...) con l'aiuto zelante dei burattini di Bruxelles che sono i consiglieri federali Cassis e Jans».
«Trattati di sottomissione»
La consigliera nazionale grigionese Magdalena Martullo-Blocher ha dichiarato che gli accordi bilaterali III sono «trattati di sottomissione». Secondo Martullo-Blocher «la sinistra e i venduti tradiscono la Svizzera a vantaggio dell'Ue».
Per la figlia dell'ex consigliere federale Christoph Blocher, il Consiglio degli Stati ha comunque riconosciuto che con questo trattato la Svizzera «perderebbe la sua sovranità». Sotto pressione, una maggioranza si è espressa a favore del requisito della doppia maggioranza di popolo e Cantoni. «Ma il Consiglio nazionale, dove i pro-Ue e i venduti sono in maggioranza, sopprimerà nuovamente questo requisito», ha aggiunto.
Per la grigionese, «occorre informare fin da ora ampiamente la popolazione per poter difendere i nostri diritti». Secondo lei, solo «il popolo può ancora porre fine a questa follia».
Ticket con almeno un candidato romando
Il consigliere federale Albert Rösti ha spiegato che occorre lottare per questa Svizzera unica, la sua democrazia diretta e le sue istituzioni. «Ciò garantisce stabilità», se paragonata ai paesi vicini, ha aggiunto.
All'inizio del suo discorso, durante il quale ha pronunciato alcune frasi in francese, Rösti si è rallegrato delle infrastrutture in Svizzera e per la nuova stazione di Bulle. È la prova che «si investe anche nella Svizzera romanda». Il presidente della Confederazione Guy Parmelin non era presente, in quanto si trova in Vietnam nell'ambito di una missione economica in Asia.
Per quanto riguarda la successione di quest'ultimo in Consiglio federale, il vallesano Jérôme Desmeules ha chiesto un ticket UDC che rispecchi la Svizzera, con almeno un rappresentante della Svizzera romanda. La ginevrina Céline Amaudruz è candidata.
Nel corso dell'assemblea, i delegati hanno anche votato le prese di posizione in vista delle votazioni del 29 novembre. Hanno respinto con 290 voti contro tre il decreto che chiede un finanziamento supplementare dell'AVS tramite un aumento dell'IVA di 0,4 punti.
I delegati hanno invece accettato l'iniziativa popolare «Sì a imposte eque anche per i coniugi - Basta con la discriminazione del matrimonio!» del partito del Centro, approvandola con 274 sì, 9 no e 3 astensioni.
I delegati hanno inoltre approvato, con 271 voti a favore, 16 contrari e 6 astensioni, la legge federale sul materiale bellico. Per quanto riguarda l'iniziativa «Per una limitazione dei fuochi d'artificio» ieri sera il Comitato centrale dell'UDC ha deciso all'unanimità di opporsi.