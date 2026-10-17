Sabato di congressi per UDC e PS

Circa l'elezione, prevista per dicembre, del successore di Parmelin, l'incontro di Bulle sarà l'occasione per parlarne. Questa settimana, la vicepresidente del partito, Céline Amaudruz, si è detta pronta a rilevare questa sfida. Il termine per presentare le candidature alla successione del consigliere federale vodese, che lascerà a fine anno, è fissato per venerdì 23 ottobre a mezzogiorno.

Al centro del congresso del PS, della durata di due giorni, c’è il lancio della cosiddetta iniziativa contro la violenza di genere. Questa proposta di modifica costituzionale chiede alla Confederazione di destinare 500 milioni di franchi in più all’anno per lottare contro questo fenomeno.