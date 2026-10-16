Protezione delle frontiere: «L'iniziativa UDC è controproducente»
La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati boccia la proposta UDC, temendo effetti negativi su economia, sicurezza e rapporti transfrontalieri.
BERNA - L'iniziativa dell'UDC per la protezione delle frontiere, che auspica maggiori controlli ai confini e tetti massimi per la concessione dell'asilo, va respinta. È l'opinione (8 a 2) della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S).
L'iniziativa - formalmente denominata "Fermare gli abusi nell'asilo!" - esige di controllare sistematicamente tutte le persone in entrata e di presidiare completamente i valichi di frontiera. Chi non soddisfa le condizioni per l'entrata deve essere respinto.
Prevede inoltre che la Svizzera non possa concedere l'asilo a più di 5 mila persone all'anno. A chi soggiorna irregolarmente nel Paese chiede un obbligo di notificazione delle autorità, la nullità dei contratti di lavoro, l'esclusione dalle assicurazioni sociali e malattie così come l'obbligo di lasciare il Paese entro 90 giorni.
Per la commissione, questo testo non contribuirà a risolvere i problemi sollevati dall'iniziativa - specie per quanto attiene alla criminalità d'importazione -, ma ne causerebbe di nuovi. Se venisse accolta alle urne, la Svizzera con ogni probabilità diventerebbe frontiera esterna dell'area Schengen con conseguenti danni economici, precisa una nota odierna dei servizi parlamentari. Per i frontalieri e per i turisti sarebbe infatti più difficile entrare in Svizzera.
Anche in materia di sicurezza la situazione peggiorerebbe molto, perché le attività di polizia transfrontaliere verrebbero notevolmente ostacolate e l'accesso ai sistemi d'informazione internazionali verrebbe meno, sottolinea il comunicato.
Quanto all'asilo, per la CIP-S un'accettazione comporterebbe ben pochi cambiamenti in questo settore. Semmai, il numero dei richiedenti l'asilo diminuirà leggermente. All'atto pratico, tuttavia, queste persone non potranno essere allontanate come chiesto dall'iniziativa. Di fatto lo statuto delle persone appena giunte in Svizzera diventerebbe più precario rispetto a oggi, il che potrebbe favorire la criminalità e ostacolare l'integrazione professionale e sociale.