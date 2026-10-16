Lo schianto nel parcheggio
Due donne soccorse e ricoverate dopo l’impatto contro un muro a Pontresina.
Due donne soccorse e ricoverate dopo l’impatto contro un muro a Pontresina.
PONTRESINA - Due donne sono rimaste ferite venerdì, attorno a mezzogiorno, in un incidente stradale avvenuto nei pressi di un parcheggio lungo la Via Maistra, a Pontresina. L'auto sulla quale viaggiavano è finita contro un muro.
Alla guida del veicolo si trovava una 57enne, accompagnata dalla madre di 82 anni. Per motivi non precisati, attorno alle 12.15 la conducente ha sbattuto contro il muro nei pressi del parcheggio.
Entrambe le donne sono rimaste ferite e sono state assistite sul posto dal personale sanitario del servizio di soccorso dell'Alta Engadina. La passeggera 82enne, che ha riportato ferite di media gravità, è stata trasportata in elicottero dalla Rega all'Ospedale cantonale dei Grigioni, a Coira.
La conducente, rimasta leggermente ferita, è stata invece trasferita in ambulanza all'ospedale di Samedan. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i pompieri di Pontresina, che hanno fornito supporto alle squadre di soccorso.
Appello ai testimoni
La polizia cantonale dei Grigioni sta indagando sulle cause dell'incidente ed è alla ricerca di testimoni che abbiano assistito all'incidente. Le informazioni possono essere fornite alla stazione di polizia di Oberengadin-Bergell a Samedan chiamando il numero +41 81 257 76 80.