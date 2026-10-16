Lo schianto nel parcheggio

Entrambe le donne sono rimaste ferite e sono state assistite sul posto dal personale sanitario del servizio di soccorso dell'Alta Engadina. La passeggera 82enne, che ha riportato ferite di media gravità, è stata trasportata in elicottero dalla Rega all'Ospedale cantonale dei Grigioni, a Coira.

La conducente, rimasta leggermente ferita, è stata invece trasferita in ambulanza all'ospedale di Samedan. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i pompieri di Pontresina, che hanno fornito supporto alle squadre di soccorso.