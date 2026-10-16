Gas esilarante al volante, provocò un incidente mortale: aumentata la pena

Nel 2025 il Tribunale penale lo aveva condannato a quattro anni e nove mesi di carcere. Contro la sentenza avevano presentato ricorso tutte le parti coinvolte.

I giudici di seconda istanza hanno ora stabilito che il giovane ha agito con dolo e non per negligenza. Oltre che per omicidio intenzionale, il 23enne è stato condannato anche per tentato omicidio plurimo. Nei suoi confronti è stata inoltre pronunciata una pena pecuniaria sospesa.